Seules 27 % des entreprises de services financiers tiennent à jour un inventaire complet de leurs API et savent quelles API renvoient des données sensibles.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Selon l'Étude 2026 des impacts sur la sécurité des API d'Akamai, 96 % des entreprises de services financiers ont signalé au moins un incident de sécurité lié aux API, et près de la moitié d'entre elles ont subi quatre incidents ou plus au cours d'une période de 12 mois.
Les violations ou fuites de données via les API constituent le type d'incident le plus courant en 2025, suivies de très près par les attaques ciblant spécifiquement les API liées à l'IA.
La mauvaise configuration des API a été identifiée comme la principale cause de ces incidents de sécurité.
Les menaces avancées imitent les activités légitimes en utilisant des informations d'identification valides pour exploiter les vulnérabilités liées à la logique métier ou aux autorisations, contournant ainsi les contrôles traditionnels basés sur les signatures, qui ne prennent pas en compte le contexte comportemental.
Seules 17 % des entreprises de services financiers intègrent des tests d'API axés sur la sécurité à chaque étape du cycle de développement logiciel des API et du pipeline CI/CD.
Les incidents de sécurité liés aux API coûtent en moyenne environ 620 000 dollars américains par an aux entreprises de services financiers, sans compter l'attrition de la clientèle et la méfiance qu'ils entraînent.
La solution Akamai API Security associe ses résultats à des cadres tels que les normes et réglementations PCI DSS, DORA, ISO 27001, RGPD et NIST, ainsi que la liste des 10 principaux risques pour la sécurité des API de l'OWASP.