이 통합 솔루션은 NVIDIA DOCA™를 활용해 네트워크 보안 원격 분석 데이터와 제로 트러스트 정책 적용 기능을 NVIDIA BlueField 데이터 처리 장치(DPU) 실리콘으로 직접 오프로드합니다. 보안 기능을 호스트 컴퓨팅 환경에서 분리함으로써 AI 학습 및 추론 워크로드의 CPU 및 GPU 성능 오버헤드 없이 라인 레이트 수준의 마이크로세그멘테이션을 구현합니다.
핵심 내용
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성능 오버헤드 없음
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이 공동 솔루션은 네트워크 보안 원격 분석 데이터와 정책 적용 기능을 NVIDIA BlueField DPU 실리콘으로 직접 오프로드해 AI 워크로드에 호스트 CPU 및 GPU 컴퓨팅 리소스를 100% 사용할 수 있도록 지원합니다.
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하드웨어 기반 격리 방어
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전용 DPU 하드웨어에서 보안 기능을 실행해 보안 제어를 격리하고 호스트 수준 취약점이나 감염된 호스트 운영 체제의 영향을 받지 않도록 보호합니다.
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자율 에이전트형 AI 보호
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하드웨어 기반 경계는 감염된 자율 코딩 에이전트와 소프트웨어 에이전트가 승인되지 않은 명령을 실행하거나 데이터 센터 패브릭 전반으로 측면 이동하는 것을 방지합니다.
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라인 레이트 데이터 경로 적용
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제로 트러스트 마이크로세그멘테이션은 고속 AI 네트워크 패브릭 전반에 와이어 스피드로 적용돼 토큰 처리량을 저하시키거나 토큰당 비용을 증가시키지 않습니다.
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포괄적인 에이전트리스 AI 보호
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호스트 시스템에 소프트웨어 에이전트를 설치하지 않고도 GPU 학습 클러스터, 실시간 추론 노드, 페타스케일 스토리지 및 HPC 모델 레지스트리 전반에서 통합된 제로 트러스트 정책 관리를 제공합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
이 솔루션은 호스트 수준 샌드박스를 BlueField DPU의 하드웨어 기반 보안 경계에 직접 고정합니다. 프롬프트 인젝션, 메모리 오염 또는 툴 조작으로 인해 자율 에이전트가 감염되더라도 하드웨어 수준의 마이크로세그멘테이션이 승인되지 않은 명령을 실행하거나 데이터 센터 전반으로 측면 이동하는 것을 방지합니다.
아니요. 이 솔루션은 에이전트리스 마이크로세그멘테이션을 DPU 실리콘으로 직접 확장합니다. 이를 통해 기업은 호스트 컴퓨팅 노드에 소프트웨어 에이전트를 배치하지 않고도 중요한 AI 학습 파이프라인, 컨텍스트 메모리, 페타스케일 스토리지 및 모델 레지스트리를 보호할 수 있습니다.
전용 DPU 하드웨어에서 보안 제어 기능을 실행하기 때문에 보안 프로세서는 호스트 운영 체제로부터 완전히 분리된 상태를 유지합니다. 이러한 아키텍처는 호스트 수준 취약점으로 인해 호스트 환경이 감염되더라도 보안 정책이 변조되지 않고 계속 작동하도록 보장합니다.
이 통합 솔루션은 GPU 학습 클러스터, 실시간 추론 노드, 에이전트형 AI 시스템, 페타스케일 스토리지(벡터 데이터베이스 및 학습 데이터 세트), HPC 모델 레지스트리를 포함한 AI 팩토리 환경의 핵심 구성요소를 보호합니다.
이 솔루션은 자산을 지속적으로 식별하고 정책 업데이트를 자동으로 적용합니다. 이를 통해 보안팀은 의존성을 매핑하고, 위협을 신속하게 격리하며, AI 시스템이 발전함에 따라 정책을 자동으로 조정할 수 있습니다.
예. 정책 적용과 트래픽 검사는 네트워크 패브릭 내에서 직접 와이어 스피드로 수행됩니다. 따라서 지연 시간을 추가하지 않으면서도 정책 적용 시 최대 데이터 경로 처리량을 보장합니다.