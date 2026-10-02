이 솔루션은 호스트 수준 샌드박스를 BlueField DPU의 하드웨어 기반 보안 경계에 직접 고정합니다. 프롬프트 인젝션, 메모리 오염 또는 툴 조작으로 인해 자율 에이전트가 감염되더라도 하드웨어 수준의 마이크로세그멘테이션이 승인되지 않은 명령을 실행하거나 데이터 센터 전반으로 측면 이동하는 것을 방지합니다.

