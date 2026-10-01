该解决方案将主机级沙箱锚定在直接由 BlueField DPU 强制实施的硬件级边界上。如果自主智能体因提示注入、内存投毒或工具操纵而遭到入侵，硬件级微分段可阻止其执行未经授权的命令或在数据中心内横向移动。

