La integración descarga la telemetría de seguridad de la red y la aplicación de políticas Zero Trust directamente a la unidad de procesamiento de datos (DPU) física de NVIDIA BlueField aprovechando NVIDIA DOCA™. La desvinculación de la seguridad de los recursos informáticos del host permite la microsegmentación a tasa de línea sin sobrecargar el rendimiento de CPU y GPU en las cargas de trabajo de inferencia y entrenamiento de IA.
Conclusiones clave
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Sin sobrecarga de rendimiento
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La solución conjunta descarga la telemetría de seguridad de red y la aplicación de políticas directamente a la DPU física de NVIDIA BlueField, conservando el 100 % de los recursos informáticos de CPU y GPU del host para las cargas de trabajo de IA.
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Defensa aislada por hardware
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La ejecución de la seguridad en el hardware de la DPU dedicado mantiene los controles aislados e inmunes a las vulnerabilidades a nivel de host o a los sistemas operativos de host comprometidos.
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Protección para la IA agéntica
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Los límites aplicados por hardware evitan que los agentes de software y programación autónomos comprometidos ejecuten comandos no autorizados o se muevan lateralmente por el tejido del centro de datos.
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Aplicación de la ruta de datos a tasa de línea
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La microsegmentación Zero Trust se aplica a velocidad de conexión por cable en las estructuras de red de IA de alta velocidad sin degradar el rendimiento de los tokens ni aumentar el coste por token.
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Cobertura integral de IA sin agentes
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Ofrece una gestión unificada de políticas Zero Trust en clústeres de entrenamiento de GPU, nodos de inferencia en tiempo real, almacenamiento a escala de petabytes y registros de modelos HPC sin instalar agentes de software en las máquinas del host.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
La solución ancla los entornos de pruebas a nivel de host a los límites aplicados por hardware directamente en la DPU de BlueField. Si un agente autónomo se ve comprometido por la inyección de prompts, el envenenamiento de la memoria o la manipulación de herramientas, la microsegmentación a nivel de hardware impide que ejecute comandos no autorizados o se mueva lateralmente por el centro de datos.
No, la solución amplía la microsegmentación sin agentes directamente a través de la DPU física. Esto permite a las organizaciones proteger los procesos de entrenamiento de IA confidenciales, la memoria de contexto, el almacenamiento a escala de petabytes y los registros de modelos sin colocar los agentes de software en los nodos de computación del host.
Al ejecutar controles de seguridad en el hardware de DPU dedicado, el procesador de seguridad permanece completamente aislado del sistema operativo del host. Esta arquitectura garantiza que las políticas de seguridad sigan siendo seguras y operativas, incluso si el entorno del host se ve comprometido por vulnerabilidades a nivel de host.
La integración protege los componentes principales de un entorno de fábrica de IA, incluidos los clústeres de entrenamiento de GPU, los nodos de inferencia en tiempo real, los sistemas de IA agéntica, el almacenamiento a escala de petabytes (bases de datos vectoriales y conjuntos de datos de entrenamiento) y los registros de modelos de HPC.
La solución identifica continuamente los activos y aplica actualizaciones de políticas automatizadas. Este enfoque permite a los equipos de seguridad asignar dependencias, facilitar una contención rápida de las amenazas y automatizar los ajustes de políticas a medida que los sistemas de IA evolucionan.
Sí, la aplicación de directivas y la inspección del tráfico se producen directamente dentro de las estructuras de red a velocidad de conexión por cable, lo que garantiza el máximo rendimiento de la ruta de datos durante la aplicación, sin introducir latencia.