La integración descarga la telemetría de seguridad de la red y la aplicación de políticas Zero Trust directamente a la unidad de procesamiento de datos (DPU) física de NVIDIA BlueField aprovechando NVIDIA DOCA™. La desvinculación de la seguridad de los recursos informáticos del host permite la microsegmentación a tasa de línea sin sobrecargar el rendimiento de CPU y GPU en las cargas de trabajo de inferencia y entrenamiento de IA.