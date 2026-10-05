Die Lösung schützt Sandboxes auf Hostebene mit Grenzen, die direkt auf der BlueField‑DPU erzwungen werden. Wenn ein autonomer Agent über Prompt Injection, Speichervergiftung oder Toolmanipulation kompromittiert wird, verhindert die Mikrosegmentierung auf Hardwareebene, dass er nicht autorisierte Befehle ausführt oder sich lateral durch das Rechenzentrum bewegt.

