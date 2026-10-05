Die Integration verlagert die Netzwerksicherheits-Telemetrie und Zero‑Trust-Richtliniendurchsetzung direkt auf den NVIDIA BlueField-DPU‑Chip (Data Processing Unit), indem sie NVIDIA DOCA™ verwendet. Indem die Sicherheit vom Hostrechner entkoppelt wird, entsteht eine Mikrosegmentierung mit maximaler Netzwerkgeschwindigkeit, ohne die CPU- und GPU‑Performance bei KI-Trainings- und -Inferenz-Workloads zu beeinträchtigen.
Wichtige Erkenntnisse
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Keinerlei Leistungseinbußen:
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Die gemeinsame Lösung verlagert die Netzwerksicherheits-Telemetrie und Richtliniendurchsetzung direkt auf NVIDIA BlueField-DPU‑Chips, wodurch 100 % der Host‑CPU- und -GPU‑Rechenleistung für KI‑Workloads erhalten bleiben.
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Hardwareisolierte Verteidigung:
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Indem die Sicherheit auf dedizierter DPU‑Hardware ausgeführt wird, werden Kontrollen isoliert und sind damit unempfindlich gegenüber Schwachstellen auf Hostebene oder beeinträchtigten Hostbetriebssystemen.
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Schutz für autonome agentische KI:
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Indem Grenzen direkt auf der Hardware durchgesetzt werden, wird verhindert, dass kompromittierte autonome Programmier- und Software-Agenten nicht-autorisierte Befehle ausführen oder sich lateral durch die Rechenzentrumsstruktur bewegen.
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Datenpfaddurchsetzung mit maximaler Netzwerkgeschwindigkeit:
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Zero‑Trust-Mikrosegmentierung wird mit maximaler Netzwerkgeschwindigkeit über die gesamte Highspeed-KI‑Netzwerkstruktur hinweg angewendet, ohne hierbei den Tokendurchsatz zu beeinträchtigen oder die Kosten pro Token zu erhöhen.
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Umfassende agentenlose KI‑Abdeckung:
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Die Lösung bietet eine einheitliche Zero‑Trust-Richtlinienverwaltung über GPU‑Trainingscluster, Echtzeit-Inferenzknoten, Petabyte-Speicher und HPC‑Modellregistrierungen hinweg, ohne dass Softwareagenten auf Hostcomputern installiert werden müssen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Lösung schützt Sandboxes auf Hostebene mit Grenzen, die direkt auf der BlueField‑DPU erzwungen werden. Wenn ein autonomer Agent über Prompt Injection, Speichervergiftung oder Toolmanipulation kompromittiert wird, verhindert die Mikrosegmentierung auf Hardwareebene, dass er nicht autorisierte Befehle ausführt oder sich lateral durch das Rechenzentrum bewegt.
Nein, die Lösung erweitert die agentenlose Mikrosegmentierung direkt über den DPU‑Chip. Auf diese Weise können Unternehmen sensible KI‑Trainingspipelines, Kontextspeicher, Petabyte-Speicher und Modellregistrierungen schützen, ohne Softwareagenten auf Host-Rechenknoten installieren zu müssen.
Indem Sicherheitskontrollen auf dedizierter DPU‑Hardware ausgeführt werden, bleibt der Sicherheitsprozessor vollständig vom Hostbetriebssystem isoliert. Diese Architektur stellt sicher, dass Sicherheitsrichtlinien manipulationssicher und funktionsfähig bleiben, selbst wenn die Hostumgebung durch Schwachstellen auf Hostebene beeinträchtigt wird.
Die Integration schützt die Kernkomponenten einer KI‑Fabrikumgebung, einschließlich GPU‑Trainingscluster, Echtzeit-Inferenzknoten, agentischer KI‑Systeme, Petabyte-Speicher (Vektordatenbanken und Trainingsdatensätze) und HPC‑Modellregistrierungen.
Die Lösung identifiziert kontinuierlich Assets und setzt automatisierte Richtlinienupdates durch. Mit diesem Ansatz können Sicherheitsteams Abhängigkeiten zuordnen, Bedrohungen schnell abwehren und Richtlinienanpassungen automatisieren, wenn sich KI‑Systeme weiterentwickeln.
Ja, Richtliniendurchsetzung und Trafficuntersuchung erfolgen direkt innerhalb der Netzwerkstruktur, und zwar mit der maximalen Netzwerkgeschwindigkeit. So wird während der Durchsetzung ein maximaler Datenpfaddurchsatz ohne Latenz gewährleistet.