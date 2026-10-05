L'integrazione trasferisce la telemetria relativa alla sicurezza della rete e l'applicazione delle policy Zero Trust direttamente alle DPU (Data Processing Unit) NVIDIA BlueField utilizzando NVIDIA DOCA™. Scollegare il sistema di sicurezza dal computing host consente di eseguire rapidamente la microsegmentazione senza compromettere le performance di CPU e GPU sui carichi di lavoro dell'AI inferencing e dell'addestramento dell'AI.
Concetti chiave
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Nessun compromesso in termini di performance
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La soluzione congiunta trasferisce la telemetria relativa alla sicurezza della rete e l'applicazione delle policy direttamente alle DPU NVIDIA Bluefield, preservando il 100% della CPU host e dell'elaborazione delle GPU per i carichi di lavoro dell'AI.
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Difesa isolata dall'hardware
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L'esecuzione di un sistema di sicurezza all'interno dell'hardware delle DPU dedicate mantiene i controlli isolati e immuni alle vulnerabilità a livello di host o alle violazioni dei sistemi operativi dell'host.
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Protezione per l'agentic AI autonoma
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I confini imposti dall'hardware impediscono agli agenti software e ai codici autonomi violati di eseguire comandi non autorizzati o di spostarsi lateralmente nell'infrastruttura del data center.
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Applicazione rapida al percorso dati
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La microsegmentazione Zero Trust viene applicata rapidamente all'infrastruttura di rete dell'AI ad alta velocità senza compromettere il throughput dei token o aumentare il costo per token.
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Protezione completa dell'AI senza agenti
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Offre una gestione unificata delle policy Zero Trust all'interno di cluster di addestramento delle GPU, nodi di inferencing in tempo reale, storage di dati a scala petabyte e registri di modelli HPC senza installare agenti software sui computer host.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
La soluzione consente di collegare le sandbox a livello di host ai limiti imposti dall'hardware direttamente sulle DPU BlueField. In tal modo, se un agente autonomo viene violato tramite un attacco di prompt injection, "poisoning" (avvelenamento) della memoria o manipolazione degli strumenti, la microsegmentazione a livello dell'hardware impedisce l'esecuzione di comandi non autorizzati o il movimento laterale nel data center.
No, la soluzione estende la microsegmentazione senza agenti direttamente tramite le DPU. Ciò consente alle organizzazioni di proteggere le pipeline di addestramento dell'AI più sensibili, la memoria contestuale, lo storage di dati a scala petabyte e i registri dei modelli senza installare agenti software sui nodi di calcolo dell'host.
Eseguendo i controlli di sicurezza sull'hardware delle DPU dedicate, il processore del sistema di sicurezza rimane completamente isolato dal sistema operativo dell'host. Questa architettura consente di mantenere le policy di sicurezza a prova di manomissione e di farle restare operative anche se l'ambiente host viene violato mediante vulnerabilità a livello di host.
L'integrazione protegge i componenti principali di un ambiente delle fabbriche di AI, inclusi cluster di addestramento delle GPU, nodi di inferencing in tempo reale, sistemi di agentic AI, storage di dati a scala petabyte (database vettoriali e dataset di addestramento) e registri di modelli HPC.
La soluzione identifica continuamente le risorse e applica automaticamente gli aggiornamenti delle policy. Questo approccio consente ai team addetti alla sicurezza di mappare le dipendenze, contenere rapidamente le minacce e automatizzare le modifiche delle policy in base all'evoluzione dei sistemi di AI.
Sì, l'applicazione delle policy e l'ispezione del traffico avvengono direttamente all'interno dell'infrastruttura di rete ad alta velocità, garantendo il massimo throughput del percorso dati durante l'applicazione, senza introdurre latenza.