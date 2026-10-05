L'integrazione trasferisce la telemetria relativa alla sicurezza della rete e l'applicazione delle policy Zero Trust direttamente alle DPU (Data Processing Unit) NVIDIA BlueField utilizzando NVIDIA DOCA™. Scollegare il sistema di sicurezza dal computing host consente di eseguire rapidamente la microsegmentazione senza compromettere le performance di CPU e GPU sui carichi di lavoro dell'AI inferencing e dell'addestramento dell'AI.