この統合は、NVIDIA DOCA™を活用し、ネットワークセキュリティのテレメトリとゼロトラストポリシーの適用をNVIDIA BlueFieldデータ処理ユニット（DPU）のシリコン上に直接オフロードします。セキュリティをホストのコンピュートリソースから分離することで、AIのトレーニングおよび推論ワークロードにおいて、CPUやGPUにパフォーマンスのオーバーヘッドを発生させることなく、ラインレートでマイクロセグメンテーションを実現します。