A integração transfere a telemetria de segurança da rede e a aplicação de políticas de Zero Trust diretamente para a unidade de processamento de dados (DPU) NVIDIA BlueField, utilizando a tecnologia NVIDIA DOCA™. Separar a segurança do sistema de computação do host permite a microssegmentação em tempo real, sem sobrecarregar o desempenho da CPU e da GPU durante os processos de treinamento e inferência de IA.
Principais conclusões
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Sem impacto no desempenho
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A solução conjunta transfere a telemetria de segurança da rede e a aplicação de políticas diretamente para o chip DPU NVIDIA BlueField, preservando 100% da capacidade de processamento da CPU e da GPU do host para tarefas de inteligência artificial.
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Defesa isolada por hardware
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Executar a segurança em hardware dedicado da DPU garante que os controles permaneçam isolados e imunes a vulnerabilidades do sistema host ou a sistemas operacionais comprometidos.
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Proteção para IA agêntica autônoma
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Limites impostos por hardware impedem que códigos autônomos comprometidos e agentes de software executem comandos não autorizados ou se movam lateralmente pela infraestrutura do data center.
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Imposição de caminho de dados de taxa de linha
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A microssegmentação Zero Trust é implementada em alta velocidade nas redes de IA de alta performance, sem comprometer a eficiência dos tokens ou aumentar o custo por token.
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Cobertura completa de IA sem a necessidade de agentes
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Oferece uma gestão unificada de políticas de segurança Zero Trust em clusters de treinamento de GPU, nós de inferência em tempo real, armazenamento em escala petabyte e registros de modelos de HPC, sem a necessidade de instalar agentes de software nas máquinas host.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
A solução vincula os ambientes isolados do host a limites impostos pelo hardware diretamente na unidade de processamento de dados BlueField (DPU). Se um agente autônomo for comprometido por meio de injeção de comandos, envenenamento de memória ou manipulação de ferramentas, a microssegmentação em nível de hardware impede que ele execute comandos não autorizados ou se mova lateralmente dentro do data center.
Não, a solução amplia a microssegmentação sem a necessidade de agentes, diretamente através do chip DPU. Isso permite que as organizações protejam pipelines de treinamento de IA sensíveis, memória de contexto, armazenamento em escala de petabytes e registros de modelos sem a necessidade de instalar agentes de software nos nós de computação host.
Ao executar controles de segurança em hardware dedicado à DPU, o processador de segurança permanece completamente isolado do sistema operacional do host. Esta arquitetura garante que as políticas de segurança permaneçam invioláveis e operacionais, mesmo que o ambiente do host seja comprometido por vulnerabilidades a nível do sistema.
A integração garante a segurança dos componentes essenciais de um ambiente de fábrica de IA, incluindo clusters de treinamento com GPU, nós de inferência em tempo real, sistemas de IA autônomos, armazenamento em escala de petabytes (bancos de dados vetoriais e conjuntos de dados para treinamento) e registros de modelos de computação de alto desempenho.
A solução identifica continuamente os ativos e implementa atualizações automáticas das políticas. Essa abordagem permite que as equipes de segurança identifiquem dependências, contenham ameaças rapidamente e automatizem ajustes nas políticas à medida que os sistemas de IA evoluem.
Sim, a aplicação de políticas e a inspeção de tráfego ocorrem diretamente na infraestrutura da rede, à velocidade da conexão, garantindo o máximo desempenho do caminho de dados durante a aplicação das regras, sem causar latência.