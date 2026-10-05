A integração transfere a telemetria de segurança da rede e a aplicação de políticas de Zero Trust diretamente para a unidade de processamento de dados (DPU) NVIDIA BlueField, utilizando a tecnologia NVIDIA DOCA™. Separar a segurança do sistema de computação do host permite a microssegmentação em tempo real, sem sobrecarregar o desempenho da CPU e da GPU durante os processos de treinamento e inferência de IA.