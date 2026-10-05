Cette solution ancre des environnements sandbox au niveau de l'hôte, en les reliant à des limites matérielles directement sur le DPU BlueField. Si un agent autonome est compromis par une injection de prompts, un empoisonnement de la mémoire ou une manipulation d'outils, la microsegmentation au niveau matériel l'empêche d'exécuter des commandes non autorisées ou de se déplacer latéralement dans le centre de données.

