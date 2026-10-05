L'intégration permet de déléguer directement la télémétrie de sécurité réseau et l'application des règles Zero Trust au silicium DPU (unité de traitement de données) NVIDIA BlueField, en exploitant la technologie NVIDIA DOCA™. Découpler la sécurité de l'hôte de traitement permet une microsegmentation à débit de ligne, sans impact sur les performances du processeur et du processeur graphique pour les charges de travail d'entraînement et d'inférence d'IA.
Points à retenir
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Aucune perte de performances
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La solution conjointe déporte la télémétrie de sécurité réseau et l'application des règles directement au silicium DPU NVIDIA BlueField, préservant ainsi 100 % des capacités de calcul du processeur (CPU) et du processeur graphique (GPU) de l'hôte pour les charges de travail d'IA.
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Défense isolée au niveau matériel
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Exécuter les fonctions de sécurité sur un matériel DPU dédié permet de maintenir les contrôles isolés et de les protéger contre les vulnérabilités au niveau de l'hôte ou contre les systèmes d'exploitation hôtes compromis.
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Protection pour les agents d'IA autonomes
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Les limites imposées par le matériel empêchent les assistants de codage et les agents logiciels autonomes compromis d'exécuter des commandes non autorisées ou de se déplacer latéralement à travers la structure du centre de données.
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Application de chemins de données à débit de ligne
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La microsegmentation Zero Trust est appliquée à la vitesse filaire sur les structures réseau d'IA à grande vitesse, sans affecter le débit des jetons ni augmenter le coût par jeton.
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Couverture complète de l'IA sans agent
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Assure une gestion unifiée des règles Zero Trust sur les clusters d'entraînement du processeur graphique, les nœuds d'inférence en temps réel, les stockages à grande échelle et les registres de modèles HPC, sans nécessiter l'installation d'agents logiciels sur les machines hôtes.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Cette solution ancre des environnements sandbox au niveau de l'hôte, en les reliant à des limites matérielles directement sur le DPU BlueField. Si un agent autonome est compromis par une injection de prompts, un empoisonnement de la mémoire ou une manipulation d'outils, la microsegmentation au niveau matériel l'empêche d'exécuter des commandes non autorisées ou de se déplacer latéralement dans le centre de données.
Non, la solution étend la microsegmentation sans agent directement via le silicium DPU. Les organisations peuvent ainsi protéger les pipelines sensibles d'entraînement de l'IA, la mémoire contextuelle, le stockage à grande échelle et les registres de modèles, sans avoir à installer d'agents logiciels sur les nœuds de calcul hôtes.
En exécutant les contrôles de sécurité sur un matériel DPU dédié, le processeur de sécurité reste entièrement isolé du système d'exploitation hôte. Cette architecture garantit que les règles de sécurité restent inviolables et fonctionnelles, même si l'environnement hôte est compromis par des vulnérabilités au niveau de l'hôte.
L'intégration garantit la sécurité des éléments essentiels d'un environnement d'usine d'IA, notamment les clusters d'entraînement du processeur graphique, les nœuds d'inférence en temps réel, les agents d'IA, le stockage à grande échelle (bases de données vectorielles et ensembles de données d'entraînement) et les registres de modèles HPC.
La solution identifie en permanence les actifs et applique automatiquement les mises à jour des règles. Cette approche permet aux équipes de sécurité de cartographier les dépendances, de contenir rapidement les menaces et d'automatiser les ajustements des règles à mesure que les systèmes d'IA évoluent.
Oui, l'application des règles et l'inspection du trafic s'effectuent directement sur les structures réseau à la vitesse filaire, garantissant ainsi un débit maximal du chemin de données pendant l'application des règles, sans introduire de latence.