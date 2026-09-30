아니요, 이 통합 솔루션은 시스템 가동 시간과 애플리케이션 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 정책 적용을 BlueField DPU 하드웨어에 위임함으로써 보안 처리가 호스트 CPU에서가 아닌 네트워크 인프라 내에서 이루어지며, 이를 통해 핵심 시스템은 성능 저하 없이 원활하게 작동할 수 있습니다.