Akamai Guardicore Segmentation은 NVIDIA BlueField 데이터 처리 장치(DPU)와 직접 통합되어 제로 트러스트 보안 정책을 하드웨어 데이터 경로에 바로 적용할 수 있습니다. DPU 하드웨어에서 보안 기능을 실행하면 기업은 호스트 시스템에 소프트웨어를 설치하지 않고도 마이크로세그멘테이션을 적용해 중요한 OT 환경을 보호할 수 있습니다.
핵심 내용
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하드웨어 기반 에이전트리스 제로 트러스트:
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Akamai Guardicore Segmentation은 NVIDIA BlueField DPU와 직접 통합되어 네트워크 데이터 경로 내에서 제로 트러스트 보안을 구현하므로 민감한 호스트 시스템에 소프트웨어 에이전트를 설치할 필요가 없습니다.
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하드웨어 기반 위협 차단:
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정책 적용은 BlueField DPU에서 이루어지며, 이를 통해 동서 방향의 위협을 실시간으로 차단하고, 주 서버가 감염되더라도 측면 이동을 방지할 수 있습니다.
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가동 시간 하락 없는 보안:
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성능 저하, 지연 시간 또는 운영 중단 없이 기존 OT 시스템, 커넥티드 헬스케어 시스템, ‘블랙박스형’ 산업 제어 시스템을 보호하세요.
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AI 기반 자동 정책 매핑:
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심층 네트워크 가시성 기능은 시스템 통신을 자동으로 매핑하고 최소 권한 접속 룰을 적용합니다.
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통합된 환경 간 거버넌스:
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에이전트리스 OT 인프라와 에이전트 기반 IT 환경에 일관된 제로 트러스트 마이크로세그멘테이션을 적용해 보안 관리를 표준화하세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
운영 기술 시스템은 보안 에이전트를 호스팅할 수 없는 구형 운영 체제, 독점 프로토콜, 또는 관리되지 않는 ‘블랙박스형’ 하드웨어에 의존하는 경우가 많습니다. 또한 핵심 인프라에서는 성능 저하, 네트워크 지연 또는 운영 중단이 용납되지 않으므로 기존의 소프트웨어 제어 방식은 비실용적입니다.
세그멘테이션 정책이 NVIDIA BlueField DPU에서 직접 실행되므로, 정책 적용은 호스트 운영 시스템과 완전히 별개로 이루어집니다. 호스트 서버나 엔드포인트가 감염되더라도, DPU 기반 보안 룰이 데이터 경로에서 계속 작동해 감염된 호스트를 격리하고 강력한 방어 관리 체계를 유지합니다.
아니요, 이 통합 솔루션은 시스템 가동 시간과 애플리케이션 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 정책 적용을 BlueField DPU 하드웨어에 위임함으로써 보안 처리가 호스트 CPU에서가 아닌 네트워크 인프라 내에서 이루어지며, 이를 통해 핵심 시스템은 성능 저하 없이 원활하게 작동할 수 있습니다.
이 솔루션은 로봇 및 AGV 시스템, 산업 공정 제어(릴레이 로직, 필드버스 프로토콜), 정밀 제조(부품 제작, 적층 제조), 커넥티드 헬스케어 및 IIoT(원격 측정, 주요 파라미터 모니터링), 에너지 유틸리티 등 다양한 분야의 핵심 인프라를 보호할 수 있습니다.
이 솔루션은 통신 흐름을 감지하고 매핑해 시스템 간 의존성과 상호작용을 파악합니다. 그런 다음 AI/ML 기반 보안 룰 권장 사항을 활용해 최소 권한 트래픽 정책을 정의하고, 동서 트래픽 정책 업데이트를 자동화합니다.
기존의 경계 보안 시스템은 공격자가 내부 네트워크에 접속하면 이를 방어할 수 없습니다. Akamai와 NVIDIA는 하드웨어 데이터 경로에서 직접 세분화된 제어를 적용해 무단으로 이루어지는 동서 방향의 연결을 차단하고 공격자가 인접한 운영 구역의 고가치 자산에 접근하기 전에 공격자를 격리합니다.
네, Akamai Guardicore Segmentation은 통합 가시성 및 정책 제어 레이어로 작동합니다. 이를 통해 보안팀은 에이전트 기반 엔터프라이즈 IT 인프라와 에이전트리스 OT/IIoT 환경 모두에 일관된 제로 트러스트 정책을 적용할 수 있습니다.