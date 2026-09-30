A Akamai Guardicore Segmentation integra-se diretamente nas unidades de processamento de dados (DPUs) NVIDIA BlueField, permitindo a aplicação direta de políticas de segurança Zero Trust no caminho dos dados a nível do hardware. Ao executar operações de segurança no hardware DPU, as organizações podem implementar a microssegmentação para proteger sistemas de TO críticos sem a necessidade de instalar software no sistema host.
Principais conclusões
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Zero Trust sem agentes implementado por hardware:
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A Akamai Guardicore Segmentation integra-se diretamente com as DPUs NVIDIA BlueField para aplicar a segurança Zero Trust no caminho dos dados da rede, eliminando a necessidade de instalar agentes de software em sistemas host sensíveis.
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Contenção de ameaças isolada por hardware:
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a aplicação de políticas é executada na DPU BlueField, garantindo a contenção ativa de ameaças entre sistemas e impedindo o movimento lateral, mesmo que o servidor principal esteja comprometido.
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Segurança sem sacrificar o tempo de atividade:
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proteja sistemas de TO legados, sistemas de saúde conectados e sistemas de controle industrial de "caixa preta" sem comprometer o desempenho, aumentar a latência ou causar interrupções operacionais.
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Mapeamento de políticas automatizado orientado por IA:
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a visibilidade profunda da rede permite mapear automaticamente as comunicações do sistema e aplicar regras de acesso baseadas no princípio do privilégio mínimo.
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Governança unificada em todos os ambientes:
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padronize a gestão de segurança implementando uma microssegmentação Zero Trust consistente em infraestruturas de TO sem agentes e em ambientes de TI baseados em agentes.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Os sistemas de tecnologia operacional dependem frequentemente de sistemas operacionais legados, protocolos privados ou hardware não gerido, do tipo "caixa preta", que não permitem a instalação de agentes de segurança. Além disso, a infraestrutura crítica não pode tolerar sobrecargas de desempenho, latência de rede ou interrupções operacionais, o que torna os controles de software tradicionais inviáveis.
Como as políticas de segmentação são executadas diretamente na DPU NVIDIA BlueField, sua aplicação permanece totalmente isolada do sistema operacional host. Se um servidor host ou um endpoint for comprometido, as regras de segurança baseadas em DPU permanecem ativas no caminho dos dados, isolando o host comprometido e mantendo os controles de defesa resilientes.
Não, a solução conjunta foi desenvolvida para garantir o tempo de atividade contínuo e o desempenho das aplicações. Ao transferir a aplicação de políticas para o hardware DPU BlueField, o processamento de segurança passa a ocorrer dentro da infraestrutura de rede em vez de na CPU host, permitindo que sistemas críticos funcionem sem perda de desempenho.
A solução pode proteger infraestruturas críticas em vários setores, como robótica e sistemas AGV, controle de processos industriais (lógica de relés, protocolos de fieldbus), fabricação de precisão (produção de peças, manufatura aditiva), saúde conectada e IIoT (telemetria, monitoramento de parâmetros críticos) e serviços de energia.
A solução identifica e mapeia os fluxos de comunicação para revelar dependências e interações entre sistemas. Em seguida, utiliza recomendações de regras de segurança baseadas em IA/ML para definir políticas de tráfego com privilégios mínimos e automatizar atualizações de políticas entre ambientes internos.
As defesas tradicionais de perímetro deixam as redes internas vulneráveis assim que um invasor consegue acesso. A Akamai e a NVIDIA implementam controles detalhados diretamente no caminho dos dados a nível de hardware, impedindo conexões não autorizadas entre sistemas e contendo os invasores antes que eles possam acessar recursos valiosos em zonas operacionais adjacentes.
Sim, a Akamai Guardicore Segmentation funciona como uma camada unificada de visibilidade e controle de políticas. Ela permite que as equipas de segurança implementem políticas consistentes de Zero Trust tanto em infraestruturas de TI empresariais baseadas em agentes como em zonas de implementação de TO/IIoT sem agentes.