A Akamai Guardicore Segmentation integra-se diretamente nas unidades de processamento de dados (DPUs) NVIDIA BlueField, permitindo a aplicação direta de políticas de segurança Zero Trust no caminho dos dados a nível do hardware. Ao executar operações de segurança no hardware DPU, as organizações podem implementar a microssegmentação para proteger sistemas de TO críticos sem a necessidade de instalar software no sistema host.