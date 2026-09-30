Akamai Guardicore Segmentation se integra directamente en las unidades de procesamiento de datos (DPU) de NVIDIA BlueField para llevar la aplicación de políticas Zero Trust directamente a la ruta de datos del hardware. Al ejecutar operaciones de seguridad en el hardware de la DPU, las organizaciones pueden aplicar la microsegmentación para proteger la TO esencial sin instalar software en el sistema de host.
Conclusiones clave
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Zero Trust sin agentes aplicado mediante hardware:
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Akamai Guardicore Segmentation se integra directamente con las DPU de NVIDIA BlueField para aplicar la seguridad Zero Trust en la ruta de datos de la red, lo que elimina la necesidad de instalar agentes de software en sistemas de host sensibles.
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Contención de amenazas aisladas por hardware:
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La aplicación de políticas se ejecuta en la DPU de BlueField, manteniendo la contención activa de las amenazas este-oeste y deteniendo el movimiento lateral incluso si el servidor principal está comprometido.
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Seguridad sin sacrificar el tiempo de actividad:
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Proteja los sistemas heredados de TO, la atención sanitaria conectada y los sistemas de control industrial de “caja negra” sin introducir sobrecarga de rendimiento, latencia ni tiempo de inactividad operativa.
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Mapeado automatizado de políticas basado en IA:
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La visibilidad detallada de la red mapea automáticamente las comunicaciones del sistema y aplica reglas de acceso de privilegios mínimos.
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Control unificado entre entornos:
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Estandarice la gestión de la seguridad mediante la implementación de una microsegmentación Zero Trust coherente o en la infraestructura de TO sin agentes y en los entornos de TI basados en agentes.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Los sistemas de tecnología operativa a menudo dependen de sistemas operativos heredados, protocolos propietarios o hardware de "caja negra" no gestionado que no puede alojar agentes de seguridad. Además, la infraestructura esencial no puede tolerar la sobrecarga de rendimiento, la latencia de red o el tiempo de inactividad operativo, lo que hace que los controles de software tradicionales no sean prácticos.
Puesto que las políticas de segmentación se ejecutan directamente en la DPU NVIDIA BlueField, la aplicación de políticas permanece completamente aislada del sistema operativo del host. Si un servidor host o un terminal se ven comprometidos, las reglas de seguridad basadas en la DPU permanecen activas en la ruta de datos para aislar el host comprometido y mantener unos controles de defensa resilientes.
No, la solución conjunta está diseñada para preservar el tiempo de actividad y el rendimiento de las aplicaciones. Al descargar la aplicación de políticas en el hardware de la DPU BlueField, el procesamiento de seguridad se produce dentro de la infraestructura de red en lugar de en la CPU del host, lo que permite que los sistemas esenciales funcionen sin degradación del rendimiento.
La solución puede proteger infraestructuras esenciales en varios sectores, incluidos sistemas de robótica y AGV, control de procesos industriales (lógica de relés, protocolos de bus de campo), fabricación de precisión (fabricación de piezas, fabricación aditiva), atención sanitaria conectada e IIoT (telemetría, supervisión de parámetros críticos) y servicios básicos de suministro de energía.
La solución detecta y mapea los flujos de comunicación para exponer las dependencias y las interacciones del sistema. A continuación, aprovecha las recomendaciones de reglas de seguridad basadas en IA/ML para definir políticas de tráfico de privilegios mínimos y automatizar las actualizaciones de políticas este-oeste.
Las defensas perimetrales tradicionales dejan las redes internas expuestas una vez que un atacante obtiene acceso. Akamai y NVIDIA aplican controles granulares directamente en la ruta de datos del hardware, lo que detiene las conexiones este-oeste no autorizadas y detiene a los atacantes antes de que puedan acceder a activos de gran valor en zonas operativas adyacentes.
Sí, Akamai Guardicore Segmentation actúa como una capa unificada de visibilidad y control de políticas. Permite a los equipos de seguridad aplicar políticas Zero Trust coherentes tanto en la infraestructura de TI empresarial basada en agentes como en las zonas de implementación de TO/IIoT sin agentes.