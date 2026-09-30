Non, cette solution conjointe est conçue pour préserver la disponibilité et les performances des applications. En déléguant l'application des règles au matériel DPU BlueField, le traitement de la sécurité s'effectue au sein de l'infrastructure réseau plutôt que sur le processeur de l'hôte, ce qui permet aux systèmes critiques de fonctionner sans perte de performances.