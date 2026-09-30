Akamai Guardicore Segmentation s'intègre directement aux unités de traitement de données (DPU) NVIDIA BlueField afin d'appliquer les règles Zero Trust directement au niveau du chemin de données matériel. En exécutant les opérations de sécurité sur le matériel DPU, les entreprises peuvent mettre en œuvre la microsegmentation pour sécuriser les systèmes OT critiques sans installer de logiciel sur le système hôte.
Points à retenir
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Sécurité Zero Trust sans agent, appliquée au niveau matériel :
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Akamai Guardicore Segmentation s'intègre directement aux DPU NVIDIA BlueField pour appliquer la sécurité Zero Trust au sein du chemin de données du réseau, éliminant ainsi la nécessité d'installer des agents logiciels sur les systèmes hôtes sensibles.
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Confinement des menaces isolé au niveau matériel :
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L'application des règles s'effectue sur la DPU BlueField, ce qui permet de maintenir un confinement actif des menaces est-ouest et de bloquer les mouvements latéraux même si le serveur principal est compromis.
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Sécurité sans compromettre la disponibilité :
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Protégez les systèmes OT hérités, les systèmes de santé connectés et les systèmes de contrôle industriel de type « boîte noire » sans introduire de perte de performances, de latence ou d'interruption de service.
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Mappage automatisé des règles piloté par l'IA :
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Une visibilité approfondie du réseau cartographie automatiquement les communications du système et applique des règles d'accès basées sur le principe du moindre privilège.
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Gouvernance unifiée entre les environnements :
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Uniformisez la gestion de la sécurité en déployant une microsegmentation Zero Trust cohérente à la fois sur les infrastructures OT sans agent et les environnements informatiques basés sur des agents.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les systèmes de technologie opérationnelle s'appuient souvent sur des systèmes d'exploitation hérités, des protocoles propriétaires ou du matériel « boîte noire » non géré qui ne peut pas héberger d'agents de sécurité. De plus, les infrastructures critiques ne peuvent tolérer aucune perte de performances, aucune latence réseau ni aucune interruption de service, ce qui rend les contrôles logiciels traditionnels inapplicables.
Comme les règles de segmentation s'exécutent directement sur la DPU NVIDIA BlueField, l'application des règles reste totalement isolée du système d'exploitation hôte. Si un serveur hôte ou un point de terminaison est compromis, les règles de sécurité basées sur la DPU restent actives dans le chemin de données afin d'isoler l'hôte compromis et de maintenir des contrôles de défense résilients.
Non, cette solution conjointe est conçue pour préserver la disponibilité et les performances des applications. En déléguant l'application des règles au matériel DPU BlueField, le traitement de la sécurité s'effectue au sein de l'infrastructure réseau plutôt que sur le processeur de l'hôte, ce qui permet aux systèmes critiques de fonctionner sans perte de performances.
La solution permet de protéger les infrastructures critiques dans plusieurs secteurs, notamment la robotique et les systèmes AGV, le contrôle des processus industriels (logique de relais, protocoles de bus de terrain), la production industrielle de précision (fabrication de pièces, fabrication additive), la santé connectée et l'IIoT (télémétrie, surveillance des paramètres critiques), ainsi que les services énergétiques.
La solution détecte et cartographie les flux de communication afin de mettre en évidence les dépendances et les interactions au sein du système. Elle s'appuie ensuite sur des recommandations de règles de sécurité basées sur l'IA et l'apprentissage automatique pour définir des règles de trafic fondées sur le principe du moindre privilège et automatiser les mises à jour des règles est-ouest.
Les systèmes de défense traditionnels basés sur le périmètre ne protègent pas les réseaux internes une fois qu'un attaquant a réussi à y pénétrer. Akamai et NVIDIA appliquent des contrôles granulaires directement au niveau du chemin de données matériel, bloquant ainsi les connexions est-ouest non autorisées et contenant les attaquants avant qu'ils ne puissent atteindre les actifs de grande valeur situés dans les zones opérationnelles adjacentes.
Oui, Akamai Guardicore Segmentation fait office de couche unifiée de visibilité et de contrôle des règles. Elle permet aux équipes de sécurité d'appliquer des règles Zero Trust cohérentes à la fois à l'infrastructure informatique d'entreprise basée sur des agents et aux zones de déploiement OT/IIoT sans agent.