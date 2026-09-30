Nein, die gemeinsame Lösung wurde entwickelt, um die Verfügbarkeit und Anwendungsperformance sicherzustellen. Indem die Richtliniendurchsetzung auf die BlueField-DPU‑Hardware ausgelagert wird, findet die Sicherheitsverarbeitung innerhalb der Netzwerkinfrastruktur statt und nicht auf der Host‑CPU. Und das ermöglicht es kritischen Systemen, ohne Leistungseinbußen zu arbeiten.