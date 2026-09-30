Akamai Guardicore Segmentation lässt sich direkt in NVIDIA BlueField Data Processing Units (DPUs) integrieren, um die Durchsetzung von Zero‑Trust-Richtlinien direkt in den Hardware-Datenpfad einzubetten. Indem Sicherheitsvorgänge auf der DPU‑Hardware ausgeführt werden, können Unternehmen Mikrosegmentierung zum Schutz kritischer OT‑Systeme durchsetzen, ohne Software auf dem Hostsystem installieren zu müssen.
Wichtige Erkenntnisse
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Hardwarebasierte, agentenlose Zero‑Trust-Durchsetzung:
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Akamai Guardicore Segmentation lässt sich direkt in NVIDIA BlueField‑DPUs integrieren, um Zero‑Trust-Sicherheit direkt innerhalb des Netzwerkdatenpfads durchzusetzen – so entfällt die Installation von Softwareagenten auf sensiblen Hostsystemen.
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Bedrohungseindämmung mit Hardwareisolierung:
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Die Richtliniendurchsetzung erfolgt direkt auf der BlueField‑DPU, um East‑West-Bedrohungen aktiv einzudämmen und laterale Netzwerkbewegung zu stoppen, selbst wenn der primäre Server kompromittiert ist.
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Sicherheit ohne Beeinträchtigung der Verfügbarkeit:
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Schützen Sie ältere OT‑Systeme, vernetzte Gesundheitssysteme und industrielle „Blackbox“-Steuersysteme ganz ohne Leistungseinbußen, Latenz oder Betriebsausfälle.
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KI‑gestützte automatisierte Richtlinienzuordnung:
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Tiefgreifende Netzwerktransparenz bildet die Systemkommunikation automatisch ab und setzt Zugriffsregeln nach dem Prinzip der geringstmöglichen Berechtigungen durch.
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Einheitliche, umgebungsübergreifende Governance:
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Standardisieren Sie das Sicherheitsmanagement mit einheitlicher Zero‑Trust-Mikrosegmentierung in agentenlosen OT‑Infrastrukturen und agentenbasierten IT‑Umgebungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
OT‑Systeme (Operational Technology, Betriebstechnologie) basieren häufig auf veralteten Betriebssystemen, eigens entwickelten Protokollen oder unverwalteter „Blackbox“-Hardware, auf der keine Sicherheitsagenten ausgeführt werden können. Darüber hinaus kann kritische Infrastruktur keinen zusätzlichen Leistungsaufwand, keine Netzwerklatenz und keine Betriebsausfälle verkraften, was herkömmliche Softwarekontrollen unpraktikabel macht.
Da Segmentierungsrichtlinien direkt auf der NVIDIA BlueField‑DPU ausgeführt werden, bleibt die Richtliniendurchsetzung vollständig vom Host-Betriebssystem isoliert. Wenn ein Hostserver oder Endpoint kompromittiert wird, bleiben die DPU‑basierten Sicherheitsregeln im Datenpfad aktiv, um den kompromittierten Host zu isolieren und eine resiliente Verteidigung zu wahren.
Nein, die gemeinsame Lösung wurde entwickelt, um die Verfügbarkeit und Anwendungsperformance sicherzustellen. Indem die Richtliniendurchsetzung auf die BlueField-DPU‑Hardware ausgelagert wird, findet die Sicherheitsverarbeitung innerhalb der Netzwerkinfrastruktur statt und nicht auf der Host‑CPU. Und das ermöglicht es kritischen Systemen, ohne Leistungseinbußen zu arbeiten.
Die Lösung kann kritische Infrastrukturen in verschiedenen Branchen schützen, darunter Robotik und fahrerlose Transportsysteme, industrielle Prozesssteuerung (Relaislogik, Feldbusprotokolle), Präzisionsfertigung (Teilefertigung, additive Fertigung), vernetztes Gesundheitswesen und IIoT (Telemetrie, Überwachung kritischer Parameter) sowie Energieversorgung.
Die Lösung erkennt und bildet Kommunikationsflüsse ab, um Abhängigkeiten und Systeminteraktionen aufzudecken. Anschließend nutzt sie KI‑/ML‑gestützte Empfehlungen für Sicherheitsregeln, um Trafficrichtlinien nach dem Prinzip der geringstmöglichen Berechtigungen zu definieren und East‑West-Richtlinienupdates zu automatisieren.
Herkömmliche Netzwerkverteidigung lässt interne Netzwerke ungeschützt, sobald ein Angreifer Zugriff erlangt hat. Akamai und NVIDIA setzen präzise Kontrollen direkt im Hardware-Datenpfad durch, unterbinden unbefugte East‑West-Verbindungen und halten Angreifer auf, bevor diese hochwertige Assets in angrenzenden Betriebszonen erreichen können.
Ja, Akamai Guardicore Segmentation fungiert als einheitliche Ebene für Transparenz und Richtlinienkontrolle. Damit können Sicherheitsteams einheitliche Zero‑Trust-Richtlinien sowohl auf die agentenbasierte IT‑Infrastruktur als auch auf agentenlose OT‑/IIoT‑Bereitstellungszonen anwenden.