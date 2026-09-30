Akamai Guardicore 分段技术可直接集成到 NVIDIA BlueField 数据处理单元 (DPU) 中，从而将零信任策略直接应用于硬件数据路径。通过在 DPU 硬件上运行安全操作，企业可以在不向主机系统安装软件的情况下实施微隔离，从而保护关键的运营技术安全。