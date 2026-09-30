Akamai Guardicore 分段技术可直接集成到 NVIDIA BlueField 数据处理单元 (DPU) 中，从而将零信任策略直接应用于硬件数据路径。通过在 DPU 硬件上运行安全操作，企业可以在不向主机系统安装软件的情况下实施微隔离，从而保护关键的运营技术安全。
核心要点
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基于硬件的无代理零信任：
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Akamai Guardicore 分段技术可直接与 NVIDIA BlueField DPU 集成，在网络数据路径中实施零信任安全策略，从而无需在敏感主机系统上安装软件代理。
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基于硬件隔离的威胁遏制：
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策略执行由 BlueField DPU 驱动，即使主服务器遭到入侵，也能持续进行东西向威胁隔离并阻止横向移动。
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不降低性能的安全功能
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在不影响性能、增加延迟或造成系统停机的情况下，保护传统运营技术、联网医疗设备和工业控制系统的“黑箱”设备。
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基于人工智能的自动政策匹配：
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深度网络可见性能够自动映射系统通信并实施最小权限访问规则。
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统一跨环境治理：
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通过在无代理 OT 基础设施和基于代理的 IT 环境中统一部署零信任微隔离技术，实现安全管理的标准化。
常见问题
常见问题
运营技术系统通常依赖于旧版操作系统、专有协议或无法托管安全代理的非托管“黑盒”硬件。此外，关键基础设施无法容忍性能开销、网络延迟或运行中断，因此传统的软件控制措施并不适用。
由于分段策略直接在 NVIDIA BlueField DPU 上执行，因此策略执行与主机操作系统完全隔离。如果主机服务器或终端设备遭到攻击，基于数据处理单元（DPU）的安全规则仍会在数据路径中保持激活状态，以隔离受攻击的主机并维持强大的防御控制能力。
不，这套联合解决方案旨在确保系统正常运行时间和应用程序性能。通过将策略执行任务交给 BlueField DPU 硬件处理，安全处理过程可以在网络基础设施内部完成，而无需占用主机 CPU 资源，从而确保关键系统能够在不影响性能的情况下运行。
该解决方案可保护多个关键基础设施领域，包括机器人与自动导引车系统、工业过程控制（如继电器逻辑、现场总线协议）、精密制造（如零件加工、增材制造）、互联医疗与工业物联网（如遥测、关键参数监控）以及能源公用事业。
该解决方案能够发现并映射通信流，以揭示依赖关系和系统交互情况。然后，它利用由人工智能/机器学习驱动的安全规则建议来定义最小权限流量策略，并实现东西向策略的自动更新。
传统的边界防御一旦被攻击者攻破，内部网络就会完全暴露在外。Akamai 和 NVIDIA 直接在硬件数据路径中实施精细控制，阻止未经授权的横向连接，并在攻击者接触到相邻操作区域中的高价值资产之前将其隔离。
是的，Akamai Guardicore Segmentation 是一个统一的可见性和策略控制层。它使安全团队能够在基于代理的企业IT基础设施和无代理的OT/IIoT部署区域中统一应用零信任策略。