La soluzione è in grado di proteggere le infrastrutture critiche in diversi settori, tra cui robotica e sistemi AGV, controllo dei processi industriali (logica a relè, protocolli fieldbus), produzione di precisione (fabbricazione di componenti, produzione additiva), dispositivi sanitari connessi e IIoT (telemetria, monitoraggio di parametri critici) e servizi energetici.