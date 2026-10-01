Akamai Guardicore Segmentation si integra direttamente nelle DPU (Data Processing Unit) NVIDIA BlueField per applicare le policy Zero Trust direttamente nel percorso dei dati a livello dell'hardware. Eseguendo le operazioni di sicurezza sull'hardware delle DPU, le organizzazioni possono implementare la microsegmentazione per proteggere i sistemi OT critici senza dover installare software sul sistema host.
Concetti chiave
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Sistema Zero Trust basato sull'hardware senza agenti
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Akamai Guardicore Segmentation si integra direttamente con le DPU NVIDIA BlueField per garantire la sicurezza Zero Trust all'interno del percorso dei dati di rete, eliminando la necessità di installare agenti software sui sistemi host sensibili.
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Contenimento delle minacce tramite l'isolamento dell'hardware
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L'applicazione delle policy avviene tramite le DPU BlueField per garantire un contenimento attivo delle minacce est-ovest e impedire il movimento laterale anche in caso di violazione del server principale.
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Sicurezza senza sacrificare i tempi di attività
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Proteggi i sistemi OT legacy, i dispositivi sanitari connessi e i sistemi di controllo industriali "black box" senza compromettere le performance, aumentare la latenza o causare problemi di downtime operativi.
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Mappatura automatica delle policy basata sull'AI
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La visibilità approfondita della rete consente di mappare automaticamente le comunicazioni di sistema e di applicare le regole di accesso basate sul principio del privilegio minimo.
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Governance unificata in tutti gli ambienti
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Standardizza la gestione della sicurezza implementando una microsegmentazione Zero Trust coerente sia nelle infrastrutture OT senza agenti che negli ambienti IT basati su agenti.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
I sistemi tecnologici alla base delle operazioni aziendali spesso si basano su sistemi operativi obsoleti, protocolli proprietari o hardware non gestito, simile a una "scatola nera", che non può ospitare agenti di sicurezza. Inoltre, le infrastrutture critiche non supportano un sovraccarico delle performance, una latenza di rete o problemi di downtime operativo, il che rende i controlli software tradizionali non praticabili.
Poiché le policy di segmentazione vengono eseguite direttamente sulle DPU NVIDIA BlueField, l'applicazione di tali regole rimane completamente separata dal sistema operativo dell'host. Se un server host o un endpoint viene violato, le regole di sicurezza basate sulle DPU rimangono attive nel percorso dei dati, isolando l'host violato e mantenendo efficaci i controlli di difesa.
No, la soluzione condivisa è progettata per garantire i tempi di attività e le performance delle applicazioni. Delegando l'applicazione delle policy all'hardware delle DPU di BlueField, l'elaborazione della sicurezza avviene all'interno dell'infrastruttura di rete, anziché sulla CPU dell'host, consentendo ai sistemi critici di funzionare senza far peggiorare le performance.
La soluzione è in grado di proteggere le infrastrutture critiche in diversi settori, tra cui robotica e sistemi AGV, controllo dei processi industriali (logica a relè, protocolli fieldbus), produzione di precisione (fabbricazione di componenti, produzione additiva), dispositivi sanitari connessi e IIoT (telemetria, monitoraggio di parametri critici) e servizi energetici.
La soluzione identifica e analizza i flussi di comunicazione per evidenziare le dipendenze e le interazioni tra i sistemi. Utilizza le raccomandazioni relative alle regole sulla sicurezza basate sull'AI e sull'apprendimento automatico per definire policy sul traffico basate sul privilegio minimo e automatizzare gli aggiornamenti delle policy sul traffico est-ovest.
Le difese perimetrali tradizionali lasciano le reti interne vulnerabili una volta violate da un criminale. Akamai e NVIDIA implementano controlli granulari direttamente nel percorso dei dati dell'hardware, bloccando le connessioni est-ovest non autorizzate e contenendo i criminali prima che possano raggiungere le risorse più importanti nelle aree operative adiacenti.
Sì. Akamai Guardicore Segmentation funge da livello di controllo unificato per la visibilità e le policy perché consente ai team addetti alla sicurezza di applicare le policy Zero Trust in modo coerente sia nell'infrastruttura IT aziendale basata sugli agenti che nelle aree di implementazione dei sistemi OT/IIoT senza agenti.