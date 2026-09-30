Akamai Guardicore Segmentationは、NVIDIA BlueFieldデータ処理ユニット（DPU）に直接統合され、ハードウェアのデータパス上でゼロトラスト・ポリシーを直接適用します。DPUハードウェア上でセキュリティ処理を実行することで、ホストシステムにソフトウェアをインストールすることなく、重要なOT環境のセキュリティを確保するマイクロセグメンテーションを実現できます。
重要ポイント
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ハードウェアによるエージェントレス・ゼロトラスト・セキュリティ：
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Akamai Guardicore SegmentationはNVIDIA BlueField DPUと直接統合し、ネットワークのデータパス上でゼロトラスト・セキュリティを適用します。機密性の高いホストシステムにソフトウェアエージェントをインストールする必要はありません。
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ハードウェアによる脅威の封じ込め：
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ポリシーの適用処理をBlueField DPU上で実行し、水平方向の通信における脅威の封じ込めを継続するとともに、プライマリサーバーが侵害された場合でもラテラルムーブメント（横方向の移動）を阻止します。
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アップタイムを犠牲にしないセキュリティ：
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レガシーOT、コネクテッドヘルスケア、「ブラックボックス」化された産業用制御システムを、性能オーバーヘッド、レイテンシー、運用停止を発生させることなく保護します。
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AIを活用した自動ポリシーマッピング：
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高度なネットワーク可視化により、システムの通信を自動的にマッピングして、最小権限のアクセスルールを適用します。
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環境横断型の統合ガバナンス：
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エージェントレスのOTインフラとエージェントベースのIT環境の双方に、一貫したゼロトラスト・マイクロセグメンテーションを導入することで、セキュリティ管理を標準化します。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
OT（Operational Technology）システムでは、セキュリティエージェントをインストールできないレガシーOS、独自プロトコル、または管理対象外の「ブラックボックス」ハードウェアが使用されていることがよくあります。さらに、重要なインフラでは、性能オーバーヘッド、ネットワークレイテンシー、運用停止を許容できないため、従来のソフトウェアベースのセキュリティ対策は現実的ではありません。
セグメンテーションポリシーがNVIDIA BlueField DPU上で直接実行されるため、ポリシーの適用はホストOSから完全に分離されています。ホストサーバーやエンドポイントが侵害された場合でも、DPUベースのセキュリティルールはデータパス上で有効な状態を維持します。これにより、侵害されたホストを隔離し、レジリエントな防御制御を維持できます。
いいえ。この共同ソリューションは、システムのアップタイムとアプリケーションのパフォーマンスを維持するように設計されています。ポリシーの適用処理をBlueField DPUハードウェアにオフロードすることで、セキュリティ処理はホストCPUではなくネットワークインフラ内で実行されます。これにより、重要なシステムはパフォーマンスを低下させることなく稼働できます。
このソリューションは、ロボティクスおよびAGVシステム、産業用プロセス制御（リレー論理、フィールドバスプロトコル）、精密製造（部品加工、積層造形）、コネクテッドヘルスケアおよびIIoT（テレメトリー、重要パラメーターの監視）、エネルギー公益事業など、幅広い分野の重要インフラを保護することができます。
通信フローを探索してマッピングすることで、システム間の依存関係や相互作用を可視化します。その後、AI／MLを活用したセキュリティルールの推奨機能により、最小権限のトラフィックポリシーを定義し、水平方向のポリシー更新を自動化します。
従来の境界防御では、攻撃者がネットワーク内部に侵入すると、内部ネットワークが無防備になる可能性があります。AkamaiとNVIDIAは、ハードウェアのデータパス上で直接、きめ細かな制御を適用します。不正な水平方向の接続を阻止することで、隣接する運用ゾーンの重要な資産に到達する前に攻撃者を封じ込めます。
はい、Akamai Guardicore Segmentationが、統合された可視化およびポリシー制御のレイヤーとして機能します。セキュリティチームは、エージェントベースの企業ITインフラと、エージェントレスのOT・IIoT導入環境の双方に対して、一貫したゼロトラスト・ポリシーを適用できます。