セグメンテーションポリシーがNVIDIA BlueField DPU上で直接実行されるため、ポリシーの適用はホストOSから完全に分離されています。ホストサーバーやエンドポイントが侵害された場合でも、DPUベースのセキュリティルールはデータパス上で有効な状態を維持します。これにより、侵害されたホストを隔離し、レジリエントな防御制御を維持できます。