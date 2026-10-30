공격자들은 AI를 활용해 더욱 다양한 피싱 템플릿을 제작하고, 다국어 콘텐츠를 대규모로 생성하며, 적응형 회피 기법을 구사하고 있습니다. 이러한 기능은 그럴듯한 사기 수법을 구축하는 데 필요한 비용과 노력을 줄여주며, 캠페인을 더 빠르게 시작하고 규모를 확장하거나 수정할 수 있게 합니다.
핵심 내용
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AI는 사기 및 악용의 속도와 규모를 계속해서 확대하고 있습니다.
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공격자들은 AI를 활용해 더욱 다양한 피싱 콘텐츠를 제작하고, 캠페인을 현지화하며, 인프라를 더 빠르게 조정하고 있습니다. 이로 인해 사기의 규모를 키우기는 쉬워지고, 기존의 방어 체계로 차단하기는 더 어려워졌습니다.
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온라인 사기가 기존의 피싱을 추월하고 있습니다.
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2026년 1분기에 사기 탐지 건수가 거의 두 배로 증가하며 피싱 탐지 건수를 처음으로 넘어섰습니다. 이는 직접적인 금전 사기와 소비자 기만을 노린 고수익 사기 기법으로 공격 양상이 바뀌고 있음을 보여줍니다.
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피싱 공격의 수명이 짧아지면서 대응 가능 시간이 더욱 촉박해지고 있습니다.
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피싱 공격의 평균 수명이 2025년 4분기 48.3일에서 2026년 2분기 22일로 50% 넘게 감소하여, 공격자가 인프라를 교체하기 전에 보안팀이 캠페인을 탐지하고 차단할 수 있는 시간이 줄어들었습니다.
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사기 및 악용은 계정 라이프사이클 전반에 걸쳐 발생합니다.
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계정 생성 및 인증부터 로그인, 비밀번호 변경, 결제, 선불 가치 악용에 이르기까지 리스크가 발생하며, 특히 로그인과 계정 인증 단계에 리스크가 높은 활동이 집중되어 있습니다.
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보안팀에게는 더 동적이고 의도에 초점을 둔 제어가 필요합니다.
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이 보고서는 빠르게 변화하는 사기 및 악용 캠페인에 더 신속하게 대응하기 위해 행동 검사, 강화된 봇 및 계정 보호, 크로스 플랫폼 위협 인텔리전스, 자동화된 조사 워크플로를 결합할 것을 권장합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
온라인 사기 탐지 건수는 약 320만 건에서 약 640만 건으로 거의 두 배 증가했으며, 2026년 1분기에는 기존의 피싱 탐지 건수를 넘어섰습니다. 보고서에 따르면 피싱 공격이 지속적으로 증가하는 가운데, 공격자는 더 높은 수익을 올릴 수 있는 직접적인 금전 사기나 소비자 기만 중심의 사기 수법으로 점점 이동하고 있는 것으로 나타났습니다.
피싱 공격의 평균 수명은 2025년 4분기 48.3일에서 2026년 2분기 22일로 감소했습니다. 공격자가 인프라를 더 빠르게 교체하면서, 보안팀이 캠페인을 탐지하고 차단할 시간이 줄어들고 있습니다. 공격자는 그사이 새로운 도메인과 인프라로 이동합니다.
로그인 단계는 계정 라이프사이클에서 가장 활동이 활발한 단계이자 악성 봇 활동의 주요 엔트리 포인트입니다. 계정 인증 요청은 리스크가 높거나 치명적인 로그인 트래픽의 40%를 차지했으며, 이는 공격자가 크리덴셜 스터핑이나 기타 악용 행위를 시작하기 전에 정상적인 계정의 유효성을 검증하고 있을 가능성을 시사합니다.
이 보고서는 정적인 경계 제어와 사후 대응형 차단 목록에서 벗어나 의도 기반 행동 검사, 자동화된 조사 및 차단 워크플로, 강화된 봇 및 계정 보호 체계를 도입하고, 공격자가 도메인을 변경하더라도 유지되는 지속적인 백엔드 신호를 추적할 것을 권고합니다.