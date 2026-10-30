온라인 사기 탐지 건수는 약 320만 건에서 약 640만 건으로 거의 두 배 증가했으며, 2026년 1분기에는 기존의 피싱 탐지 건수를 넘어섰습니다. 보고서에 따르면 피싱 공격이 지속적으로 증가하는 가운데, 공격자는 더 높은 수익을 올릴 수 있는 직접적인 금전 사기나 소비자 기만 중심의 사기 수법으로 점점 이동하고 있는 것으로 나타났습니다.