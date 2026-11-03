Os invasores estão ampliando o uso da IA para criar modelos de phishing mais variados, produzir conteúdo multilíngue em grande escala e implementar técnicas adaptativas de evasão. Esses recursos reduzem o custo e o esforço necessários para criar golpes convincentes e agilizam o lançamento, a expansão e a modificação das campanhas.
Principais tópicos
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A IA continua a aumentar a velocidade e a escala das fraudes e dos abusos.
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Os invasores estão usando IA para criar conteúdos de phishing mais variados, localizar campanhas e adaptar a infraestrutura com maior rapidez, tornando os golpes mais fáceis de ampliar e mais difíceis de serem neutralizados pelas defesas tradicionais.
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Os golpes online estão superando o phishing tradicional.
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As detecções de golpes quase dobraram e superaram as de phishing pela primeira vez no primeiro trimestre de 2026, sinalizando uma mudança para táticas de fraude com maior retorno financeiro, focadas no engano direto de consumidores e na obtenção de ganhos financeiros.
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A redução do tempo de duração das campanhas de phishing está encurtando os prazos de resposta.
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A duração média dos ataques de phishing caiu mais de 50%, passando de 48,3 dias no 4º trimestre de 2025 para 22 dias no 2º trimestre de 2026, o que dá aos defensores menos tempo para detectar e interromper as campanhas antes que os invasores troquem de infraestrutura.
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A fraude e o uso indevido abrangem todo o ciclo de vida da conta.
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Os riscos surgem desde a criação e verificação da conta, passando pelo login, alterações de senha, pagamentos e uso indevido de valores armazenados, sendo que as atividades de alto risco se concentram especialmente no login e na verificação da conta.
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Os defensores precisam de controles mais dinâmicos e focados na intenção.
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O relatório recomenda combinar a inspeção comportamental, proteções mais robustas contra bots e contas, inteligência contra ciberameaças multiplataforma e fluxos de trabalho automatizados de investigação para responder mais rapidamente às campanhas de fraude e abuso, que mudam rapidamente.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
As detecções de golpes online quase dobraram, passando de aproximadamente 3,2 milhões para cerca de 6,4 milhões, e superaram o phishing tradicional no primeiro trimestre de 2026. O relatório destaca que os invasores estão cada vez mais se voltando para golpes de maior retorno, focados no engano financeiro direto ou no engano ao consumidor, mesmo com o phishing continuando a crescer.
A duração média dos ataques de phishing caiu de 48,3 dias no 4º trimestre de 2025 para 22 dias no 2º trimestre de 2026. A rotação mais rápida da infraestrutura deixa às equipes de segurança menos tempo para identificar e interromper as campanhas antes que os invasores mudem para novos domínios e infraestruturas.
O login é a etapa mais ativa do ciclo de vida da conta e um importante ponto de entrada para atividades maliciosas de bots. As solicitações de verificação de conta representaram 40% do tráfego de login de alto e crítico risco, sugerindo que os invasores podem estar validando contas legítimas antes de lançar ataques de preenchimento de credenciais ou outros tipos de abuso.
O relatório recomenda ir além dos controles estáticos de perímetro e das listas de bloqueio reativas, adotando uma inspeção comportamental baseada na intenção, fluxos de trabalho automatizados de investigação e remoção, proteções mais robustas contra bots e contas, e o rastreamento de sinais duradouros no back-end que persistem mesmo quando os invasores alternam de domínios.