Angreifer weiten ihren Einsatz von KI aus, um vielfältigere Phishing-Vorlagen zu erstellen, mehrsprachige Inhalte in großem Umfang zu generieren und adaptive Umgehungstechniken einzusetzen. Diese Funktionen senken die Kosten und den Aufwand, die für die Entwicklung überzeugender Betrugsmaschen erforderlich sind, und ermöglichen eine schnellere Umsetzung, Skalierung und Anpassung von Kampagnen.
Wesentliche Erkenntnisse
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KI beschleunigt das Tempo und den Umfang von Betrug und Missbrauch immer weiter:
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Angreifer nutzen KI, um vielfältigere Phishing-Inhalte zu erstellen, Kampagnen zu lokalisieren und ihre Infrastruktur schneller anzupassen. So können sie ihre Betrugsversuche leichter skalieren, während es für herkömmliche Schutzmaßnahmen immer schwieriger wird, diese Angriffe abzuwehren.
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Onlinebetrug überholt klassisches Phishing:
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Die Anzahl der erkannten Betrugsversuche hat sich in Q1 2026 nahezu verdoppelt und zum ersten Mal die Zahl der Phishing-Fälle übertroffen. Das deutet darauf hin, dass sich Angreifer heute stärker auf Betrugstaktiken mit höherer Rendite konzentrieren, die auf direkte Finanz- und Verbrauchertäuschung abzielen.
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Kürzere Phishing-Lebenszyklen reduzieren die verfügbare Reaktionszeit:
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Die durchschnittliche Lebensdauer von Phishing-Angriffen ist um mehr als 50 % gesunken: von 48,3 Tagen in Q4 2025 auf nur noch 22 Tage in Q2 2026. Hierdurch haben Verteidiger weniger Zeit, um Kampagnen zu erkennen und zu unterbinden, bevor Angreifer ihre Infrastruktur anpassen.
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Betrug und Missbrauch decken den gesamten Kontolebenszyklus ab:
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Risiken umfassen Kontoerstellung und -verifizierung, Anmeldung, Passwortänderungen, Zahlungen sowie den Missbrauch gespeicherten Guthabens. Hierbei sind die meisten Aktivitäten mit hohem Risiko in den Bereichen Anmeldung und Kontoverifizierung anzutreffen.
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Verteidiger benötigen dynamischere, absichtsbasierte Kontrollen:
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Der Bericht empfiehlt, verhaltensbasierte Analysen, verstärkten Bot- und Kontoschutz, plattformübergreifende Bedrohungsinformationen und automatisierte Untersuchungsworkflows zu kombinieren, um schneller auf dynamische Betrugs- und Missbrauchskampagnen reagieren zu können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Anzahl der erkannten Onlinebetrugsfälle hat sich nahezu verdoppelt – von etwa 3,2 Millionen auf etwa 6,4 Millionen – und übertraf damit im ersten Quartal 2026 zum ersten Mal klassische Phishing-Angriffe. Der Bericht stellt fest, dass Angreifer zunehmend auf Betrugsmaschen mit höherer Rendite setzen, die auf direkte Finanz- und Verbrauchertäuschung abzielen – doch auch Phishing nimmt weiterhin zu.
Die durchschnittliche Lebensdauer von Phishing-Angriffen ist von 48,3 Tagen in Q4 2025 auf nur noch 22 Tage in Q2 2026 gesunken. Aufgrund dieser schnelleren Rotation der Infrastruktur haben Sicherheitsteams weniger Zeit, um Kampagnen zu identifizieren und zu unterbinden, bevor Angreifer auf neue Domains und Infrastrukturen ausweichen.
Die Anmeldung ist die aktivste Phase des Kontolebenszyklus und ein wichtiger Einstiegspunkt für schädlichen Bot-Aktivitäten. Anfragen zur Kontoverifizierung machten 40 % des Anmeldetraffics mit hohem und kritischem Risiko aus. Das deutet darauf hin, dass Angreifer legitime Konten verifizieren, bevor sie Credential Stuffing oder andere Missbrauchstaktiken durchführen.
Der Bericht empfiehlt, über statische Netzwerkkontrollen und reaktive Deny-Listen hinauszugehen: Teams sollten absichts- und verhaltensbasierte Untersuchung, automatisierte Untersuchungs- und Sperr-Workflows sowie verbesserten Bot- und Kontoschutz implementieren und gleichzeitig beständige Backend-Indikatoren nachverfolgen, die auch dann bestehen bleiben, wenn Angreifer ihre Domains wechseln.