Die Anzahl der erkannten Onlinebetrugsfälle hat sich nahezu verdoppelt – von etwa 3,2 Millionen auf etwa 6,4 Millionen – und übertraf damit im ersten Quartal 2026 zum ersten Mal klassische Phishing-Angriffe. Der Bericht stellt fest, dass Angreifer zunehmend auf Betrugsmaschen mit höherer Rendite setzen, die auf direkte Finanz- und Verbrauchertäuschung abzielen – doch auch Phishing nimmt weiterhin zu.