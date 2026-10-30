I criminali stanno utilizzando maggiormente l'AI per creare modelli di phishing più variegati, per produrre contenuti multilingue su vasta scala e per implementare tecniche di elusione adattive. Queste funzionalità riducono l'impegno e i costi necessari per creare truffe convincenti e velocizzare il lancio, la scalabilità e la modifica delle campagne.