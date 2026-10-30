I criminali stanno utilizzando maggiormente l'AI per creare modelli di phishing più variegati, per produrre contenuti multilingue su vasta scala e per implementare tecniche di elusione adattive. Queste funzionalità riducono l'impegno e i costi necessari per creare truffe convincenti e velocizzare il lancio, la scalabilità e la modifica delle campagne.
Concetti chiave
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L'AI continua ad aumentare la velocità e la portata di frodi e abusi.
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I criminali utilizzano l'AI per creare contenuti di phishing più diversi, localizzare campagne e adattare l'infrastruttura in modo più rapido, rendendo le truffe più facili da scalare e più difficili da distruggere per le difese tradizionali.
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Le truffe online stanno superando il phishing tradizionale.
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I sistemi di rilevamento hanno individuato un numero di truffe quasi raddoppiato, che ha superato, per la prima volta, il phishing nel primo trimestre del 2026 a indicare una svolta verso tattiche di frodi più redditizie, che sono incentrate sull'inganno finanziario diretto e dei consumatori.
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La riduzione della durata del phishing sta abbassando i tempi di risposta.
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La durata media degli attacchi di phishing è scesa di oltre il 50%, da 48,3 giorni nel 4° trimestre 2025 a 22 giorni nel 2° trimestre 2026, riducendo per gli addetti alla sicurezza il tempo necessario per rilevare e bloccare le campagne prima che i criminali cambino l'infrastruttura.
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Frodi e abusi riguardano l'intero ciclo di vita degli account.
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I rischi emergono dalla creazione e dalla verifica degli account tramite login, modifiche delle password, pagamenti e abusi di valori memorizzati, con attività ad alto rischio particolarmente concentrate sul login e sulla verifica degli account.
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Gli addetti alla sicurezza hanno bisogno di controlli più dinamici e mirati.
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Il rapporto consiglia di combinare funzionalità di ispezione comportamentale, una maggiore protezione dei bot e degli account, un'intelligence sulle minacce multipiattaforma e workflow di indagine automatizzati per rispondere più rapidamente alle campagne di frodi e abusi in rapida evoluzione.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
I sistemi di rilevamento hanno individuato un numero di truffe online quasi raddoppiato, che è passato approssimativamente da 3,2 milioni a 6,4 milioni, superando il phishing tradizionale nel 1° trimestre del 2026. Il rapporto evidenzia come i criminali si stanno spostando sempre più verso truffe più redditizie, che sono incentrate sull'inganno finanziario diretto o dei consumatori, anche se il phishing continua a crescere.
La durata media degli attacchi di phishing è scesa da 48,3 giorni (nel 4° trimestre del 2025) a 22 giorni (nel 2° trimestre del 2026). Cambiare più rapidamente l'infrastruttura consente ai team addetti alla sicurezza di ridurre il tempo necessario per identificare e bloccare le campagne prima che i criminali si spostino verso nuovi domini e nuove infrastrutture.
Il login è la fase più attiva del ciclo di vita di un account e un importante punto di ingresso per le attività dei bot dannosi. Le richieste di verifica degli account costituiscono il 40% del traffico di accesso a rischio elevato/critico a indicare che i criminali potrebbero verificare gli account legittimi prima di avviare un attacco di credential stuffing o altri abusi.
Il rapporto consiglia di superare i controlli del perimetro statico e gli elenchi di blocco reattivi per privilegiare un'ispezione comportamentale basata sull'intento, l'automazione dei workflow di indagine e rimozione delle minacce, una maggiore protezione dei bot e degli account e il monitoraggio di segnali di back-end durevoli che persistono anche quando i criminali cambiano i domini.