Les attaquants étendent leur recours à l'IA pour créer des modèles d'hameçonnage plus variés, générer massivement du contenu multilingue et déployer des techniques d'évasion adaptatives. Ces fonctionnalités réduisent les coûts et les efforts nécessaires à la mise en place d'arnaques crédibles et permettent de lancer, de déployer et de modifier les campagnes plus rapidement.
Points à retenir
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L'IA continue d'accroître la rapidité et l'ampleur de la fraude et des abus.
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Les attaquants utilisent l'IA pour créer des contenus d'hameçonnage plus variés, adapter les campagnes à chaque région et déployer plus rapidement leurs infrastructures, ce qui facilite l'expansion de ces escroqueries et rend leur neutralisation plus difficile pour les systèmes de défense traditionnels.
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Les escroqueries en ligne prennent le pas sur le hameçonnage traditionnel.
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Le nombre d'escroqueries détectées a presque doublé, surpassant pour la première fois les attaques par hameçonnage au premier trimestre 2026. Cela montre une évolution de la situation vers des tactiques de fraude à plus haut rendement, axées sur la fraude financière directe et sur la tromperie à l'égard des internautes.
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La réduction de la durée de vie des campagnes de hameçonnage raccourcit les délais d'intervention.
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La durée de vie moyenne d'une attaque par hameçonnage a diminué de plus de 50 %, passant de 48,3 jours au quatrième trimestre 2025 à 22 jours au deuxième trimestre 2026, laissant ainsi moins de temps aux équipes de défense pour détecter et neutraliser les campagnes avant que les attaquants ne renouvellent leur infrastructure.
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La fraude et les abus touchent l'ensemble du cycle de vie du compte.
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Des risques apparaissent lors de la création et de la vérification des comptes, ainsi qu'au moment de la connexion, de la modification des mots de passe, des paiements et de l'utilisation abusive des valeurs stockées, les activités à haut risque étant particulièrement concentrées sur la connexion et la vérification des comptes.
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Les défenseurs ont besoin de commandes plus dynamiques, axées sur les intentions.
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Le rapport recommande d'associer l'analyse comportementale, un renforcement de la défense contre les bots et de la protection des comptes, le partage de renseignements sur les menaces entre différentes plateformes et des processus d'investigation automatisés afin de réagir plus rapidement aux campagnes de fraude et d'abus en constante évolution.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Le nombre d'escroqueries en ligne détectées a presque doublé, passant d'environ 3,2 millions à environ 6,4 millions, et a dépassé celui des attaques par hameçonnage traditionnelles au premier trimestre 2026. Le rapport indique que les attaquants se tournent de plus en plus vers des escroqueries plus lucratives, axées sur la tromperie financière directe ou celle des internautes, alors même que le hameçonnage continue de se développer.
La durée de vie moyenne des attaques par hameçonnage est passée de 48,3 jours au quatrième trimestre 2025 à 22 jours au deuxième trimestre 2026. Une rotation plus rapide des infrastructures laisse moins de temps aux équipes de sécurité pour identifier et neutraliser les campagnes avant que les attaquants ne migrent vers de nouveaux domaines et infrastructures.
La connexion constitue l'étape la plus active du cycle de vie d'un compte et représente un point d'entrée majeur pour les activités malveillantes de bots. Les demandes de vérification de compte représentaient 40 % du trafic de connexion à risque élevé ou critique, ce qui laisse supposer que les attaquants pourraient valider des comptes légitimes avant de lancer des attaques par credential stuffing ou d'autres formes d'abus.
Le rapport recommande d'aller au-delà des contrôles de périmètre statiques et des listes de blocage réactives pour adopter une analyse comportementale basée sur les intentions, des processus automatisés d'investigation et de neutralisation, des systèmes de défense plus poussée contre les bots et une protection renforcée des comptes, ainsi que le suivi de signaux back-end qui persistent même lorsque les attaquants changent de domaine.