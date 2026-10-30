Los atacantes están ampliando su uso de la IA para crear plantillas de phishing más variadas, producir contenido multilingüe a escala e implementar técnicas de evasión adaptativa. Estas funciones reducen el coste y el esfuerzo necesarios para crear estafas convincentes y agilizar el lanzamiento, la ampliación y la modificación de las campañas.
Conclusiones clave
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La IA sigue aumentando la velocidad y la escala del fraude y el uso indebido.
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Los atacantes utilizan la IA para crear contenido de phishing más variado, localizar campañas y adaptar la infraestructura más rápido, lo que facilita que crezcan las estafas y dificulta la respuesta de las defensas tradicionales.
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Las estafas online están superando el phishing tradicional.
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Las detecciones de estafas casi se duplicaron y superaron al phishing por primera vez en el primer trimestre de 2026, lo que indica un cambio hacia tácticas de fraude de mayor rentabilidad centradas en el engaño directo financiero y a los clientes.
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La reducción de los plazos del phishing está comprimiendo las ventanas de respuesta.
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El plazo medio de los ataques de phishing cayó más del 50 %, de 48,3 días en el cuarto trimestre de 2025 a 22 días en el segundo trimestre de 2026, lo que proporciona a los expertos en protección menos tiempo para detectar e interrumpir las campañas antes de que los atacantes roten la infraestructura.
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El fraude y el uso indebido abarcan todo el ciclo de vida de la cuenta.
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Los riesgos surgen de la creación y verificación de cuentas a través de inicios de sesión, cambios de contraseña, pagos y uso indebido de valores almacenados, con una actividad de alto riesgo especialmente concentrada en el inicio de sesión y la verificación de cuentas.
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Los expertos en protección necesitan controles más dinámicos y centrados en la intención.
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El informe recomienda combinar la inspección del comportamiento, una protección más sólida de los bots y las cuentas, inteligencia contra ciberamenazas multiplataforma y flujos de trabajo de investigación automatizados para responder con mayor rapidez a las campañas de fraude y uso indebido en constante cambio.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Las detecciones de estafas online casi se duplicaron de ~3,2 millones a ~6,4 millones y superaron al phishing tradicional en el primer trimestre de 2026. El informe señala que los atacantes están moviéndose cada vez más hacia estafas de mayor rentabilidad centradas en el engaño directo financiero o a los consumidores, incluso a medida que el phishing continúa creciendo.
La duración media de los ataques de phishing cayó de 48,3 días en el cuarto trimestre de 2025 a 22 días en el segundo trimestre de 2026. Una rotación más rápida de la infraestructura proporciona a los equipos de seguridad menos tiempo para identificar e interrumpir las campañas antes de que los atacantes se trasladen a nuevos dominios e infraestructura.
El inicio de sesión es la fase más activa del ciclo de vida de la cuenta y un punto de entrada importante para la actividad de bots maliciosos. Las solicitudes de verificación de cuentas representaron el 40 % del tráfico de inicio de sesión de alto riesgo y crítico, lo que sugiere que los atacantes podrían estar validando cuentas legítimas antes de lanzar ataques de Credential Stuffing u otro tipo de uso indebido.
El informe recomienda ir más allá de los controles estáticos perimetrales y las listas de bloqueo reactivas hacia la inspección del comportamiento basada en la intención, la investigación automatizada y los flujos de trabajo de eliminación, una protección más sólida de los bots y las cuentas, y el seguimiento de señales back-end duraderas que persisten incluso cuando los atacantes rotan los dominios.