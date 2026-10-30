攻击者正扩大对 AI 的应用，以创建更多样化的网络钓鱼模板、大规模生成多语言内容，并部署自适应的规避技术。这些能力降低了实施逼真诈骗所需的时间和成本，并使相关攻击活动能够更快地启动、规模化及调整。
要点汇总
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AI 持续加快欺诈与滥用的发生速度，并使其规模不断扩大。
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攻击者正在利用 AI 生成更多样化的网络钓鱼内容，实现攻击活动的本地化定制，并更快地调整基础架构，使得诈骗活动更易于规模化扩展，而传统防御手段则更难加以遏制。
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网络诈骗正逐渐取代传统的网络钓鱼诈骗。
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2026 年第一季度，诈骗检测量几乎翻了一番，并首次超过网络钓鱼攻击，这表明欺诈手段正朝着更高收益的方向演变，重点转向直接经济欺诈和消费者欺骗。
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网络钓鱼攻击生命周期不断缩短，响应时间窗口也随之缩短。
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网络钓鱼攻击的平均生命周期从 2025 年第四季度的 48.3 天降至 2026 年第二季度的 22 天，下降幅度达到 50% 以上，这使得防御者在攻击者轮换基础架构之前，用于检测并遏制攻击活动的时间越来越少。
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欺诈与滥用行为贯穿整个帐户生命周期。
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风险源于帐户创建与验证、登录、密码更改、支付以及储值滥用等环节，其中高风险活动尤其集中在登录和帐户验证环节。
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防御者需要采取更具动态性且更侧重于意图的控制措施。
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此报告建议将行为检查、更强大的爬虫程序和帐户保护、跨平台威胁情报以及自动化调查工作流相结合，以更快地应对不断演变的欺诈与滥用活动。
常见问题
常见问题
2026 年第一季度，网络诈骗检测量几乎翻了一番，从约 320 万增至约 640 万，并超过了传统钓鱼攻击。此报告指出，尽管网络钓鱼攻击持续增长，攻击者正越来越多地转向回报更高的诈骗手段，重点针对直接金融欺诈或消费者欺骗。
网络钓鱼攻击的平均生命周期已从 2025 年第四季度的 48.3 天降至 2026 年第二季度的 22 天。基础架构的轮换速度加快，使得安全团队在攻击者转向新的域名和基础架构之前，用于识别并遏制攻击行动的时间越来越少。
登录是帐户生命周期中最活跃的阶段，也是恶意爬虫程序活动的主要入口。帐户验证请求占高风险和极高风险登录流量的比例高达 40%，这表明攻击者可能在发起撞库攻击或其他滥用行为之前，会先对合法帐户进行验证。
该报告建议突破静态边界防护措施和被动响应式黑名单机制，转而采用基于意图的行为检查、自动化的调查与处置工作流、更强大的爬虫程序和帐户保护措施，并追踪即使在攻击者轮换域名后仍能持续存在的持久后端特征信号。