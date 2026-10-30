攻撃者はAIの利用を拡大して、多様なフィッシングテンプレートの作成、大規模な多言語コンテンツの作成、適応型回避技術の導入を行なっています。そのため、少ないコストと労力で、巧妙な詐欺の構築、素早いキャンペーンの立ち上げ、拡張、修正ができるようになっています。
重要ポイント
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AIによる詐欺と不正行為は加速と規模拡大を続けています。
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攻撃者はAIを利用して、より多様なフィッシングコンテンツの作成、キャンペーンのローカライズ、インフラの迅速な切り替えを行っており、詐欺の規模を拡大しやすくし、従来の防御方法による阻止を困難にしています。
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オンライン詐欺の件数が従来のフィッシングの件数を凌駕する勢いで拡大しています。
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詐欺の検知件数がほぼ倍増し、2026年第1四半期には初めてフィッシングの件数を上回りました。これは、詐欺の手口が、直接的な金融詐欺と消費者詐欺に焦点を当てた高収益型へと変化していることを示します。
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フィッシング攻撃サイトの運用期間が短くなっているため、対策に当てられる時間は極めて短くなっています。
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フィッシング攻撃サイトの平均運用期間は2025年第4四半期の48.3日から2026年第2四半期の22日へと50%以上短くなっており、これは、攻撃者がインフラを切り替える前に防御担当者がキャンペーンを検知して防御するための猶予が短縮されているということです。
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アカウントライフサイクル全体に詐欺と不正行為が及んでいます。
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リスクはアカウントの作成と認証から、ログイン、パスワード変更、支払い、チャージ残高の不正利用に至るまで幅広く発生しており、特にログインとアカウントの認証に高リスクのアクティビティが集中しています。
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防御側にはよりダイナミックでインテントにフォーカスした防御策が必要です。
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このレポートでは、急速に変化していく詐欺と不正行為のキャンペーンに迅速に対応するために、行動分析、ボットおよびアカウント保護の強化、クロスプラットフォームの脅威インテリジェンス、自動化された調査ワークフローを組み合わせることを推奨しています。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
オンライン詐欺の検知件数は約320万件から約640万件へとほぼ倍増し、2026年第1四半期には従来のフィッシングの件数を上回りました。このレポートでは、フィッシング詐欺の件数が引き続き増加している一方で、攻撃者は詐欺の手口を、直接的な金融詐欺や消費者詐欺に焦点を当てた高収益型へとますます移行していると指摘しています。
フィッシング攻撃の運用期間は、48.3日間（2025年第4四半期）から22日間（2026年第2四半期）に短くなっています。インフラが素早く切り替えられるため、攻撃者が新しいドメインやインフラに移行する前にセキュリティチームがキャンペーンを検知して防御するための時間が短くなっています。
ログインはアカウントライフサイクルの中で最も活動が活発な段階となっており、悪性ボットアクティビティの主要な侵入口でもあります。高リスクおよび重大リスクのログイントラフィックの40%はアカウント検証要求であり、Credential Stuffingなどの不正行為を始める前に、攻撃者が正規アカウントの有効性を検証している可能性があることを示唆しています。
このレポートでは、固定的な境界セキュリティや事後対応的なブロックリストによる対策にとどまらずに、インテントベースの行動分析、自動化された調査およびテイクダウンのワークフロー、ボットおよびアカウント保護の強化、攻撃者がドメインを切り替えても継続可能な持続性の高いバックエンドシグナル追跡へと移行することを推奨しています。