オンライン詐欺の検知件数は約320万件から約640万件へとほぼ倍増し、2026年第1四半期には従来のフィッシングの件数を上回りました。このレポートでは、フィッシング詐欺の件数が引き続き増加している一方で、攻撃者は詐欺の手口を、直接的な金融詐欺や消費者詐欺に焦点を当てた高収益型へとますます移行していると指摘しています。