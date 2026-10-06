Telecom Argentina

Telecom Argentina는 기업과 사용자를 연결하는 중요한 인프라 및 서비스를 제공합니다. 회사의 복잡성, 상호 연결 및 분산은 공격표면을 넓혀 사이버 공격 및 인터넷 취약점의 리스크를 더 크게 가중시킵니다. 또한, 회사의 다양한 서비스 포트폴리오는 고유한 보안 도전 과제를 안고 있습니다.

회사에 책임이 있는 민감한 고객 및 사용자 데이터의 양이 매우 많은 것을 고려할 때, Telecom Argentina는 포괄적이고 다면적인 멀티레이어 리스크 관리 시스템을 구축해야 했습니다. 랜섬웨어의 위협이 커지고 정보의 기밀성, 무결성, 가용성을 위반할 가능성이 커지면서 데이터 보호를 위한 사이버 보안 노력의 우선순위를 정하게 되었습니다.

Telecom Argentina의 CSO(Chief Security Officer, 최고 보안 책임자)인 아드리안 주직(Adrián Judzik)은 "탄탄한 기반은 마련되었지만, 우리가 직면하는 리스크와 공격자의 기법이 끊임없이 진화하고 있기 때문에 인식을 제고하고 교육을 계속하는 것이 중요합니다.”라고 설명합니다.