Telecom Argentina는 기술을 통해 3300만 고객을 지원하려는 목적으로 끊임없이 진화하는 회사입니다. 엔터테인먼트, 금융 디지털 서비스 등 가정 및 모바일 연결을 기반으로 하는 디지털 서비스 및 솔루션과 기업용 기술 솔루션으로 구성된 생태계를 제공합니다. 기존의 통신사에서 ‘기술 회사’로 변모함에 따라 사물 인터넷, 핀테크, 사이버 보안, 스마트 홈 등과 관련된 새로운 비즈니스와 디지털 플랫폼 개발 모델을 모색하고 있습니다. Telecom Argentina는 매우 광범위한 인프라 및 서비스를 제공하는 기업으로서 끊임없이 확대되고 있는 공격표면에 맞서 싸우고 있으며, 민감한 정보에 대한 가시성 및 보안을 강화하기 위해 Akamai Guardicore Segmentation을 선택했습니다.
"Akamai Guardicore Segmentation을 통해 보안 범위를 확대해 잠재적 위협에 대한 가시성을 갖추고 위협을 방어하는 능력을 더 강화할 수 있었습니다."- 아드리안 주직(Adrián Judzik), Telecom Argentina CSO(Chief Security Officer, 최고 보안 책임자)
아르헨티나의 커넥티드 디지털 리더
다양한 사이버 보안 위협에 직면
Telecom Argentina는 기업과 사용자를 연결하는 중요한 인프라 및 서비스를 제공합니다. 회사의 복잡성, 상호 연결 및 분산은 공격표면을 넓혀 사이버 공격 및 인터넷 취약점의 리스크를 더 크게 가중시킵니다. 또한, 회사의 다양한 서비스 포트폴리오는 고유한 보안 도전 과제를 안고 있습니다.
회사에 책임이 있는 민감한 고객 및 사용자 데이터의 양이 매우 많은 것을 고려할 때, Telecom Argentina는 포괄적이고 다면적인 멀티레이어 리스크 관리 시스템을 구축해야 했습니다. 랜섬웨어의 위협이 커지고 정보의 기밀성, 무결성, 가용성을 위반할 가능성이 커지면서 데이터 보호를 위한 사이버 보안 노력의 우선순위를 정하게 되었습니다.
Telecom Argentina의 CSO(Chief Security Officer, 최고 보안 책임자)인 아드리안 주직(Adrián Judzik)은 "탄탄한 기반은 마련되었지만, 우리가 직면하는 리스크와 공격자의 기법이 끊임없이 진화하고 있기 때문에 인식을 제고하고 교육을 계속하는 것이 중요합니다.”라고 설명합니다.
Akamai: 최고의 마이크로세그멘테이션 전략 파트너
Telecom Argentina는 경계 보안이 필요하긴 하지만 더 이상 충분하지 않다는 것을 깨닫고 마이크로세그멘테이션으로 눈을 돌렸습니다. 이 보안 접근 방식의 중요성을 이해하고 Akamai Guardicore Segmentation을 사용해 랜섬웨어와 데이터 유출로부터 인프라를 보호하기로 결정했습니다.
Telecom Argentina는 특정 기능을 최적으로 사용하는 방법을 교육하는 등 솔루션 도입과 관련해 Akamai가 제공하는 지원에 깊은 인상을 받았습니다. 주직은 “맞춤화 과정이 거의 없이 Akamai 솔루션을 활용할 수 있었으며, 덕분에 빠르게 결과를 얻을 수 있었습니다.”라고 말했습니다.
보안 강화
Akamai Guardicore Segmentation을 구축하면 프로세스가 대폭 개선되어 보안 모니터링에 대한 가시성이 향상됩니다. 이제 Telecom Argentina는 네트워크 전반에서 일어나는 일을 더 폭넓게 보고 있으며, 하드웨어 룰만으로 실행할 수 없는 조치와 제한을 구현할 수 있다고 주직은 말합니다. 특히 하이브리드 클라우드 및 쿠버네티스 환경의 애플리케이션과 워크로드에 대한 공격을 차단하는 동시에 온프레미스 환경에서 제공하는 것과 동일한 가시성 및 정책 제어를 확보할 수 있습니다.
주직은 "이 솔루션을 사용하면 대시보드를 통해 일어나는 상황을 손쉽게 시각화할 수 있습니다. 측면 이동을 탐지 및 중지하고 네트워크 내의 악의적인 시도를 탐지 및 방지할 수 있습니다."라고 말합니다.
오늘날 Akamai Guardicore Segmentation은 Telecom Argentina의 보안 구조에 필수적인 부분입니다. 이 솔루션은 강력한 마이크로세그멘테이션을 가능하게 하는 것 외에도 사베인스-옥슬리법, 결제 카드 산업 데이터 보안 표준, 국제 표준화 기구 등 보안 인증을 지원하는 제어 기능을 정의할 수 있게 합니다.
지속적으로 발전하는 보안 체계
통신, 기술 및 사이버 위협이 끊임없이 진화하는 환경에서 Telecom Argentina는 필요에 따라 첨단 기술을 지속적으로 활용해야 한다고 생각합니다. 이를 위해 Akamai와 같은 전략적 파트너와의 관계에 투자합니다.
주직은 “네트워크에서 Akamai Guardicore Segmentation의 사용을 확대하고 안전한 환경을 보장하는 데 도움이 되는 다른 Akamai 솔루션을 살펴볼 것입니다.”라고 말했습니다.
Telecom Argentina 소개
지속적인 발전을 거듭하는 Telecom Argentina는 국가 전역에 연결 환경, 엔터테인먼트 및 기술 솔루션을 제공합니다. 고속 고정 및 모바일 연결을 통해 모든 디바이스에 유연하고 동적인 서비스를 제공하고 시리즈, 영화, 게임, 음악 및 TV 프로그램을 통합하는 라이브 온디맨드 콘텐츠 플랫폼을 통해 3000만 명 이상의 고객의 디지털 생활 수준을 높입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.