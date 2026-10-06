Globe Telecom

Globe Telecom은 안전한 통신을 통해 필리핀 사람들을 연결하겠다는 약속을 이행하고자 다양한 조치를 취하고 있습니다. 여기에는 온라인 안전 및 문해력 향상을 위한 인식 제고 이니셔티브부터 사이버 보안 인프라의 지속적인 강화까지 모든 것이 포함됩니다.

사이버 위협에 대비 및 대응하고, 사이버 위협을 효과적으로 관리하기 위한 일환으로 Globe Telecom의 보안관제센터(SOC)는 고유한 통합 접근 방식을 마련하고 IP와 네트워크 워크로드를 모두 모니터링합니다. 그러나 네트워크 측면에서 보안관제센터(SOC)팀은 특정 워크로드에 대한 옵저버빌리티와 제어를 확보하는 데 어려움을 겪었습니다. Globe Telecom의 최고 정보 보안 책임자 안톤 레이날도 보니파시오(Anton Reynaldo Bonifacio)는 “누군가 네트워크에 접속해 측면으로 이동하는 것에 대해 매우 걱정했습니다. 그리고 IT와 네트워크 워크로드를 모두 보호하는 데 따르는 복잡성에 대해 매우 걱정했습니다.”라고 설명했습니다.

보니파시오의 팀은 인클레이브를 구축하고 그사이에 하드웨어 방화벽을 배포해 문제를 해결하려고 했지만 비용이 매우 많이 들었습니다. 통신 기업에서 기술 기업으로 전환하면서 IT를 지속적으로 최신화하고 사이버 보안을 최우선 과제로 삼은 Globe Telecom은 다른 접근 방식이 필요하다는 것을 알았습니다.