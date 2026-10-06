As ameaças baseadas em IA geralmente não são, por si só, vulnerabilidades inéditas de dia zero. No entanto, os invasores podem usar a IA para automatizar o reconhecimento, personalizar campanhas de engenharia social, identificar vulnerabilidades ocultas e orquestrar ataques que aprendem e se adaptam rapidamente às respostas defensivas. Além disso, o tempo entre a descoberta de vulnerabilidades e sua exploração diminuiu drasticamente, passando de semanas e meses para horas e minutos. Esse é o verdadeiro risco na era da IA.
A IA está transformando a forma como humanos e agentes realizam suas tarefas, e também o modo como os invasores conseguem rapidamente transformar uma exposição em uma interrupção dos negócios
As pessoas estão utilizando cada vez mais agentes de IA para transferir dados, acessar APIs, invocar ferramentas e conectar serviços tanto em ambientes de nuvem quanto em ambientes locais. Ao mesmo tempo, a IA ajuda os invasores a identificar e explorar vulnerabilidades de forma mais rápida. À medida que o trabalho impulsionado pela IA evolui, é fundamental que uma segurança resiliente monitore cada interação.
As soluções de segurança de IA da Akamai protegem o trabalho e as interações digitais baseadas em IA com uma tecnologia que se adapta em tempo real
A Akamai combina visibilidade, aplicação de políticas de segurança de edge ao cliente e contenção de leste a oeste para reduzir a exposição a riscos, controlar atividades humanas e de agentes, proteger aplicações e APIs e conter ataques antes que eles se espalhem.
Reduza a superfície de ataque com uma inteligência coletiva e comportamental que aprende mais rápido do que os invasores
A análise comportamental baseada em IA, aliada à expertise de especialistas humanos em segurança, permite a rápida identificação de novas táticas, técnicas e procedimentos de ataque, além de abusos na lógica de negócios, ameaças a APIs e ataques de bots. Implemente esses insights em aplicações, APIs, sistemas de IA, interações com usuários e infraestrutura para reduzir proativamente a exposição a riscos.
Reduza a superfície de ataque com uma inteligência coletiva e comportamental que aprende mais rápido do que os invasores
A análise comportamental baseada em IA, aliada à expertise de especialistas humanos em segurança, permite a rápida identificação de novas táticas, técnicas e procedimentos de ataque, além de abusos na lógica de negócios, ameaças a APIs e ataques de bots. Implemente esses insights em aplicações, APIs, sistemas de IA, interações com usuários e infraestrutura para reduzir proativamente a exposição a riscos.
Limite o movimento lateral e proteja todas as interações humanas e agênticas
Limite o movimento lateral e reduza o raio de alcance da invasão implementando controles de segurança detalhados em todo o seu ambiente distribuído.
Implemente uma governança adaptativa que abrange usuários, aplicações, APIs e agentes de IA validando continuamente suas intenções, identidades e comportamentos.
Valide e implemente controles de segurança à medida que o seu ambiente de IA evolui e se transforma rapidamente
Garanta que as políticas e os controles de segurança se adaptem em tempo real e continuem eficazes em um ambiente em constante evolução, impulsionado pela IA. Uma segurança fragmentada pode deixar sua organização vulnerável a ataques avançados impulsionados por IA. A Akamai ajuda a verificar controles, identificar desvios não intencionais nas políticas e corrigir rapidamente falhas na sua postura de segurança.
Valide e implemente controles de segurança à medida que o seu ambiente de IA evolui e se transforma rapidamente
Garanta que as políticas e os controles de segurança se adaptem em tempo real e continuem eficazes em um ambiente em constante evolução, impulsionado pela IA. Uma segurança fragmentada pode deixar sua organização vulnerável a ataques avançados impulsionados por IA. A Akamai ajuda a verificar controles, identificar desvios não intencionais nas políticas e corrigir rapidamente falhas na sua postura de segurança.
Desenvolva resiliência reduzindo a exposição, contendo ataques e mantendo controles eficazes à medida que o trabalho impulsionado pela IA evolui
A prevenção continua sendo essencial, mas já não é suficiente. As organizações devem reconhecer que alguns ataques serão bem-sucedidos e, por isso, precisam desenvolver uma segurança capaz de se adaptar, conter os danos, recuperar-se rapidamente e minimizar o impacto nos negócios. A escala distribuída, a inteligência, a automação e o portfólio de soluções da Akamai são a base para a resiliência cibernética na era da IA.
Proteja interações, aplicações, APIs e infraestrutura crítica de IA contra ameaças automatizadas
As soluções de segurança baseadas em IA da Akamai, baseadas em uma plataforma global de edge e em inteligência contra ciberameaças em tempo real, ajudam a:
- Gerenciar interações de IA entre usuários e agentes
- Proteger suas aplicações, APIs e seus modelos corporativos de IA que são essenciais para os negócios
- Construir uma infraestrutura robusta que potencialize suas workloads de IA e reduza ao máximo o impacto lateral
Proteja interações, aplicações, APIs e infraestrutura crítica de IA contra ameaças automatizadas
As soluções de segurança baseadas em IA da Akamai, baseadas em uma plataforma global de edge e em inteligência contra ciberameaças em tempo real, ajudam a:
- Gerenciar interações de IA entre usuários e agentes
- Proteger suas aplicações, APIs e seus modelos corporativos de IA que são essenciais para os negócios
- Construir uma infraestrutura robusta que potencialize suas workloads de IA e reduza ao máximo o impacto lateral
Conheça as soluções da Akamai para gerenciar e proteger suas interações, workloads, aplicações e infraestrutura de IA
Ataques baseados em IA podem identificar, explorar e transformar vulnerabilidades em armas em questão de minutos. A Akamai ajuda os clientes a protegerem suas operações comerciais contra essas ameaças. Oferecemos um conjunto completo de soluções, inteligência adaptativa em tempo real e uma equipe de especialistas humanos para prevenir e conter ataques.
Proteja sua rede contra movimento lateral e reduza o raio de alcance de possíveis ataques
Aumente a resiliência operacional e proteja suas aplicações empresariais, redes híbridas e dados críticos com controles Zero Trust que limitam o movimento lateral e reduzem ao máximo as interrupções nos negócios.
Use a microssegmentação para reduzir o impacto de sistemas comprometidos e evitar que ameaças se espalhem pelo seu ambiente. Aplique as permissões mínimas necessárias e valide os limites de confiança tanto para usuários humanos quanto para interações agênticas.
Proteja aplicações, APIs e aplicações de IA
Descubra e reduza riscos em aplicações, APIs e aplicações de IA por meio de visibilidade, testes e proteção adaptativa.
Utilize detecções baseadas em IA, proteções de edge e correções virtuais rápidas para reduzir a exposição, enquanto as equipes de segurança investigam e corrigem ameaças.
Proteja a infraestrutura crítica contra ataques impulsionados por IA
Fortaleça a postura de segurança da sua infraestrutura distribuída e híbrida com uma proteção inteligente que detecta riscos e falhas de segurança, aplicando políticas consistentes tanto no ambiente local quanto na nuvem e na edge.
Se seu DNS cair, sua presença online também cairá. Monitore a atividade do DNS, identifique configurações incorretas e proteja ambientes DNS multinuvem, ao mesmo tempo que se defende contra ataques de DDoS mais rápidos, adaptáveis e impulsionados por IA.
Pare bots, agentes e abusos automatizados
Identifique e gerencie solicitações feitas por usuários, bots, scripts, navegadores headless e agentes baseados em IA antes que o abuso se intensifique.
Detecte automações maliciosas, proteja as experiências digitais e reduza o impacto de ataques automatizados com controles inteligentes que se adaptam às ameaças em constante evolução.
Proteja os sistemas de IA da sua empresa contra ataques externos e evite a exposição de dados confidenciais
Os sistemas corporativos de IA podem conter conhecimento proprietário valioso e conjuntos de dados confidenciais, o que os torna os principais alvos dos invasores.
Proteja seus sistemas de IA implementando medidas de segurança nas interações de entrada e saída.
Evite injeções de prompt, jailbreak, descumprimento de políticas, exposição de dados confidenciais e comportamentos inseguros do modelo.
Proteja interações de IA humanas e agênticas
Embora os sistemas baseados em IA impulsionem a inovação, eles também criam uma nova superfície de risco para as empresas.
Controle prompts, respostas, ações de agentes e trocas de dados em sistemas de IA, SaaS, web e aplicações de desktop com visibilidade em tempo real, gerenciamento centralizado de políticas, inteligência em nuvem e imposição adaptativa na camada de interação.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Os CISOs e líderes de segurança corporativa devem adotar a IA de forma controlada, em vez de permitir experimentos irrestritos ou proibir completamente o uso dela. Isso exige a criação de políticas corporativas que definam ferramentas e casos de uso de IA aprovados, implementem controles Zero Trust para garantir que os dados confidenciais sejam acessados de forma segura por agentes de IA ou softwares baseados em IA, protejam os modelos de IA da empresa contra ataques de envenenamento por prompts maliciosos e alinhem os controles aos possíveis impactos comerciais e regulatórios de cada caso de uso.
Existem várias áreas que podem ser exploradas por ataques baseados em IA, entre elas:
- Superfícies de ataque com proteção insuficiente. Por exemplo, desvios não intencionais das políticas e a falta de proteção adequada para APIs, DNS, aplicações e sub-redes podem ser explorados por ataques baseados em IA.
- Segmentação inadequada e políticas Zero Trust que permitem que agentes de IA operem com privilégios máximos invocando APIs, acessando dados confidenciais ou executando códigos. Além disso, essas políticas não conseguem impedir o movimento lateral de invasores movidos por IA, caso eles consigam violar a rede de uma organização.
- Uso não autorizado de IA sombra por funcionários.
Sistemas de IA não são, por si só, um vetor de ataque. Eles não deixam rastros e frequentemente atuam como uma camada de raciocínio que acelera a identificação de vulnerabilidades ocultas e cria ataques adaptativos. Nenhum provedor de soluções de segurança pode prometer impedir todos os ataques cibernéticos realizados com IA.
No entanto, a Akamai oferece um conjunto completo de soluções de segurança de IA que ajudam as organizações a proativamente identificar vulnerabilidades, reduzir sua exposição a riscos, limitar o movimento lateral, gerenciar e proteger interações agênticas, além de adotar uma postura de segurança robusta. A escala global da Akamai, sua capacidade distribuída de edge, sua inteligência adaptativa em tempo real e sua equipe global de especialistas humanos em segurança oferecem aos clientes a proteção mais eficaz contra ameaças impulsionadas por IA.
A Akamai oferece um firewall dedicado para LLMs a fim de ajudar as empresas a protegerem seus sistemas de IA contra ataques externos e a evitarem a exposição de dados confidenciais. A solução da Akamai oferece proteção ativa contra injeção de prompt, ataques de jailbreak e vazamento de informações confidenciais ou de informações de identificação pessoal. A solução também oferece trilhas de auditoria e governança de modelos, elementos essenciais para garantir a conformidade e o cumprimento dos padrões do setor.
Uma solução de segurança de IA eficaz deve oferecer visibilidade sobre onde a IA está sendo utilizada, proteger aplicações e APIs de IA, controlar o acesso a modelos e dados, detectar atividades maliciosas ou anormais e impedir que sistemas de IA realizem ações não autorizadas.
As soluções de segurança baseadas em IA integram-se à arquitetura de segurança já existente na organização, em vez de criar um painel de controle separado e isolado. As soluções devem ser independentes de modelo e capazes de proteger toda a superfície digital, incluindo ambientes híbridos e sistemas locais.
Por fim, as soluções de segurança de IA mais eficazes são sustentadas por uma infraestrutura global distribuída que coleta inteligência em tempo real na edge, aplica medidas de segurança em tempo real na edge e combina a expertise humana em segurança para complementar sinais automatizados.
Recursos
Prepare suas defesas para os riscos trazidos pela IA
As capacidades avançadas da IA podem acelerar a descoberta, a sondagem e a exploração por parte de agentes de ameaças antes que as equipes consigam reagir. Fale com a Akamai para saber como:
- Identificar aplicações, APIs e rotas de ataque expostas.
- Conter o movimento lateral e reduzir o impacto.
- Interromper bots, agentes e atividades de reconhecimento automatizadas.
- Proteger aplicações e APIs enquanto a correção está em andamento.
- Fortalecer as defesas em camadas para combater ameaças aceleradas pela inteligência artificial.