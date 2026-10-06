Proteja sua rede contra movimento lateral e reduza o raio de alcance de possíveis ataques

Aumente a resiliência operacional e proteja suas aplicações empresariais, redes híbridas e dados críticos com controles Zero Trust que limitam o movimento lateral e reduzem ao máximo as interrupções nos negócios.

Use a microssegmentação para reduzir o impacto de sistemas comprometidos e evitar que ameaças se espalhem pelo seu ambiente. Aplique as permissões mínimas necessárias e valide os limites de confiança tanto para usuários humanos quanto para interações agênticas.