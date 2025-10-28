AI 破局，抓住边缘

Akamai Inference Cloud 是一个全堆栈云平台，它使企业能够在边缘构建、保护和优化 AI 赋能的应用程序。

该平台旨在为能够适应用户、与其他智能体进行通信并实时采取行动的智能体系统提供支持。

主要特性包括采用 NVIDIA Blackwell GPU、托管 Kubernetes、向量数据库和 AI 感知安全性。

该平台为三种特定用户赋能：机器学习运营工程师、AI 工程师和智能体系统架构师。

Akamai Inference Cloud 为在任何地方部署先进 AI 系统提供了可靠、安全且可扩展的基础。

2017 年，一篇研究论文悄然改变了技术的发展方向。《Attention Is All You Need》提出了 Transformer 架构，这是一种用于处理语言和数据的新型模型。该架构迅速奠定了人工智能 (AI) 领域几乎所有重大进展的基础。当时，这项突破的影响主要局限于学术界和开发人员群体。

五年之后的 2022 年 11 月，OpenAI 推出了 ChatGPT。这是公众首次能够亲身体验基于该架构所实现的系统。这开创了一种全新的交互模式——它不仅是与机器的交互，更是与知识本身的交互。

现在，距离该模型的发布仅仅过去了三年，OpenAI 报告称其周活跃用户数超过 7 亿。

世界经济论坛指出：AI 正从两个维度给劳动力市场带来颠覆性冲击。一方面，自动化让许多传统岗位出现了人才冗余。另一方面，市场对 AI 素养的需求迅猛增长，其速度超过了教育和招聘系统的适应能力。旧有的工作模式以及我们为此培养人才的方式都在迅速演变。

这仅仅是序章的结束。