

美国的这个大型学区每年为超过 180,000 名学生提供服务。



挑战

该学区决定要采取额外措施来控制对其关键财务应用程序的访问，否则就有可能无法通过支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 合规性的内部审计。

细粒度的监测和分段策略可降低不合规风险，并从整体上改善安全状况。因此，学校的 IT 负责人开始寻找合适的分段解决方案。

解决方案

该学区对现有解决方案投资以及市场上新出现的其他潜在解决方案进行了评估。最终认定 Akamai Guardicore Segmentation 平台充分符合其要求。



Akamai Guardicore Segmentation 可以精细监测东西向流量，并具有易于使用的分段功能。此外，该平台采用软件定义的方法，因此学校无需更改网络或应用程序即可全面部署安全策略。

一家第三方咨询公司也参与了实验室环境中对 Akamai Guardicore Segmentation 的评估。评估过程顺利完成后，该学区购买了这款产品，并着手对其关键财务应用程序进行分段。