

米国のこの大規模学区は、毎年18万人以上の学生にサービスを提供しています。



課題

同学区では、重要な財務アプリケーションへのアクセスを制御する追加措置を講じない限り、Payment Card Industry Data Security Standard（PCI DSS）準拠の内部監査に失敗する恐れがあると判断しました。

きめ細かい可視化とセグメンテーションポリシーがあれば、コンプライアンス違反のリスクを減らし、全体としてセキュリティ体制が強化されます。そこで、学区のITリーダーが最適なセグメンテーションソリューションの模索に乗り出しました。

ソリューション

同学区は、既存のソリューション投資と、市場にある他の新たなソリューションの可能性を評価しました。最終的にその要件を最も満たしたのが、Akamai Guardicore Segmentationプラットフォームでした。



Akamai Guardicore Segmentationは、水平方向（East/West）のトラフィックをきめ細かく可視化するとともに、使いやすいセグメンテーション機能を備えていました。さらに、このプラットフォームはソフトウェア定義アプローチを採用しているため、セキュリティポリシーを展開する際にネットワークやアプリケーションを変更する必要がないという利点もありました。

ラボ環境におけるAkamai Guardicore Segmentationの評価には、第三者のコンサルティング会社も参加しました。評価プロセスが順調に進んだ後、学区は製品の購入を決定し、重要な財務アプリケーションのセグメント化を進めました。