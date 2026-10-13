Bereitstellung eines serverlosen MCP‑Servers mit WebAssembly

[00:00–01:01] Einführung: Thorsten Hans stellt das Konzept der Erstellung eines serverlosen MCP‑Servers (Model Context Protocol). Er beschreibt die den Aufbau des Videos, das einen beispielhaften MCP‑Server zur Entscheidungsverfolgung, die verwendeten Komponenten, die Codeimplementierung, die Bereitstellung sowie die Client-Konfiguration umfasst.



[01:01–02:53] Anwendungsfallkontext: Überblick über den MCP‑Server zur Entscheidungsverfolgung, mit dem Entwickler Entscheidungen zur Softwarearchitektur (wie OAuth‑2.0- und OIDC‑Authentifizierung) direkt innerhalb ihrer Editoren und IDEs über Chatoberflächen verfolgen und abrufen können.



[02:53–05:18] Komponentenübersicht und wasmcp: Erläuterung der drei Hauptkomponenten: wasmcp (ein Open‑Source-Framework/-Toolset zum Aufbau von MCP‑Servern mit WebAssembly-Komponenten), Spin sowie Akamai Functions, einschließlich eines Blicks auf das wasmcp-GitHub-Repository.



[05:18–07:42] Entwicklung eines „Hello World“-MCP‑Servers: Demonstration der Erstellung eines neuen Rust-basierten MCP‑Servers mit wasmcp new hello-wasmcp --language rust, der Untersuchung von lib.rs für add- und subtract-Tools, der Kompilierung in wasm, der Registrierung und der Zusammenstellung von mcp_server.wasm.



[07:42–09:58] Spin-Framework und lokale Tests: Erläuterung von Spin als CNCF‑Entwicklertool und Laufzeit, gefolgt von der Ausführung von spin up -f mcp_server.wasm, um den MCP‑Servers lokal auf [http://127.0.0.1:3000](http://127.0.0.1:3000) zu hosten.



[09:58–11:03] Lokale Tests in VS Code: Verbindung der lokalen MCP‑Server‑URL mit VS Code, Bestätigung der aktiven Tools (add und subtract) und Ausführung eines Additionstool-Aufrufs über den KI‑Chatagenten.



[11:03–12:29] Übersicht zu Akamai Functions: Überblick über Akamai Functions als global verteilte, serverlose Multi‑Tenant-Plattform, die Anfragen automatisch an die nächstgelegene Region weiterleitet, um eine geringe Latenz zu erreichen, ohne dass eine manuelle Infrastrukturverwaltung erforderlich ist.



[12:29–14:09] Bereitstellung von Hello World in Akamai Functions: Konfiguration von spin.toml, damit sie auf mcp_server.wasm verweist, Bereitstellung über spin aka deploy und Test der bereitgestellten Remote‑Server-URL in VS Code mit einem Beispiel-Berechnungstool-Aufruf.



[14:09–16:56] Implementierung des Entscheidungsprotokoll-MCP‑Servers: Demonstration des Entscheidungsprotokoll-MCP‑Servers, bei der spin.toml (key_value_stores = [„default“] aktivieren) und decision.rs für Tooldefinitionen (list_decisions, get_decision_by_slug, insert_decision, delete_decision) sowie Schlüsselwertspeicher-Interaktionen mit serde und dem Spin SDK untersucht werden.



[16:56–18:07] Bereitstellung und Test des Entscheidungsprotokoll-Servers: Zusammenstellung des Entscheidungsprotokoll-MCP‑Servers und Bereitstellung in Akamai Functions, Hinzufügen des Live-Endpoints zu VS Code und Ausführung von Befehlen zum Auflisten und Nachverfolgen von Entscheidungen im Chatagenten.



[18:07–20:15] Fazit: Zusammenfassung der Vorteile der serverlosen Wasm-Bereitstellung in Akamai Functions (Startzeiten von unter 1 Millisekunde, keine Serververwaltung).