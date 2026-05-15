Las ciberamenazas han entrado en la era industrial. Los atacantes no están inventando nuevas técnicas, ‌están amplificando y acelerando las que ya existen con precisión basada en IA. Descargue nuestro informe de seguridad SOTI de 2026 para ver lo que dicen los expertos sobre los datos.



Estos fueron algunos de los resultados principales:

El número medio de ataques a API aumentó un 113 % interanual

Los ataques DDoS de capa 7 aumentaron un 104 % en dos años

Los atacantes vincularon ataques a aplicaciones web, API y DDoS para aprovechar defensas limitadas

También aprenderá a mitigar estos ataques basados en IA.