Le minacce informatiche sono entrate nella loro era industriale. I criminali non stanno inventando nuove tecniche, ‌ma amplificano e accelerano quelle esistenti con la precisione offerta dall'intelligenza artificiale. Scaricate il nostro rapporto SOTI 2026 sulla sicurezza per scoprire cosa dicono i nostri esperti sui dati.



Ecco i risultati principali:

Il numero medio di attacchi alle API è aumentato del 113% su base annua

Gli attacchi DDoS al livello 7 sono aumentati del 104% in due anni

I criminali hanno collegato tra loro gli attacchi alle app web, alle API e DDoS per sfruttare i sistemi di difesa più deboli

Potrete anche scoprire come mitigare questi attacchi basati sull'intelligenza artificiale.