Die Industrialisierung von Cyberbedrohungen ist real geworden. Angreifer erfinden keine neuen Techniken, sondern verstärken und beschleunigen bestehende mithilfe präziser KI-Werkzeuge. Laden Sie unseren SOTI-Sicherheitsbericht 2026 herunter, um zu erfahren, was unsere Experten über die Daten sagen.



Dies sind die wichtigsten Erkenntnisse

Die durchschnittliche Anzahl an API-Angriffen stieg im Jahresvergleich um 113 %

Layer-7-DDoS-Angriffe haben innerhalb von zwei Jahren um 104 % zugenommen

Angreifer haben Webanwendungs-, API- und DDoS-Angriffe verknüpft, um engmaschige Abwehrmechanismen zu überwinden

Außerdem erfahren Sie, wie Sie diese KI-getriebenen Angriffe abwehren können.