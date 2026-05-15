Les cybermenaces sont entrées dans leur ère industrielle. Les attaquants n'inventent pas de nouvelles techniques : ils amplifient et accélèrent celles qui existent déjà grâce à la précision de l'IA. Téléchargez notre rapport État des lieux d'Internet sur la sécurité 2026 pour découvrir l'analyse de nos experts.
Principales conclusions de l'étude
- Le nombre moyen d'attaques ciblant les API a augmenté de 113 % d'une année sur l'autre.
- Les attaques DDoS de couche 7 ont bondi de 104 % en deux ans.
- Les attaquants ont relié les attaques ciblant les applications Web et les API et DDoS pour exploiter des défenses étroites.
Vous apprendrez également à atténuer ces attaques alimentées par l'IA.