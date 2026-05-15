Les cybermenaces sont entrées dans leur ère industrielle. Les attaquants n'inventent pas de nouvelles techniques : ils amplifient et accélèrent celles qui existent déjà grâce à la précision de l'IA. Téléchargez notre rapport État des lieux d'Internet sur la sécurité 2026 pour découvrir l'analyse de nos experts.



Principales conclusions de l'étude

Le nombre moyen d'attaques ciblant les API a augmenté de 113 % d'une année sur l'autre.

Les attaques DDoS de couche 7 ont bondi de 104 % en deux ans.

Les attaquants ont relié les attaques ciblant les applications Web et les API et DDoS pour exploiter des défenses étroites.

Vous apprendrez également à atténuer ces attaques alimentées par l'IA.