As ciberameaças entraram em sua era industrial. Os invasores não estão inventando novas técnicas, eles estão ampliando e acelerando as existentes com precisão orientada por IA. Baixe nosso relatório SOTI Security 2026 para ver o que nossos especialistas dizem sobre os dados.



As principais descobertas incluem

O número médio de ataques a APIs aumentou 113% ano após ano

Os ataques de DDoS da camada 7 aumentaram 104% ao longo de dois anos

Os invasores associaram ataques a aplicações web, APIs e de DDoS para explorar defesas limitadas

Você também aprenderá a mitigar esses ataques alimentados por IA.