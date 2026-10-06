|Almacenamiento ($/mes)
|Transferencia de salida ($/mes)
|0,02 USD/GB
|0,005 USD/GB con el primer TB gratuito cada mes.
|Registrarse
Planes de Object Storage
Almacenamiento compatible con Amazon S3 para copias de seguridad,big data y necesidades de archivado. La capacidad de almacenamiento general se basa en el número de objetos, por cubo, por cuenta.
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Los precios de Object Storage vienen determinados por el tamaño combinado, en gigabytes (GB), del contenido almacenado y la cantidad de transferencia de red (de salida) consumida.
El coste de Object Storage es una tarifa plana de 5 $ al mes e incluye 250 GB de almacenamiento. Esta tarifa plana se prorratea, por lo que si utiliza Object Storage durante una parte del mes, se le cobrará una fracción del coste. Por ejemplo, si ha habilitado Object Storage durante la mitad del mes y utiliza hasta 250 GB de almacenamiento, se le facturarán 2,50 $ al final del mes. El coste predeterminado de almacenamiento por GB durante los primeros 250 GB es de 0,02 $, y este uso también se prorratea en función del tiempo de utilización. Tenga en cuenta que los excesos en Object Storage pueden variar según el centro de datos debido a los costes de la infraestructura regional.
Cuando se habilita Object Storage en su cuenta, se añade 1 TB de cuota de transferencia del agrupamiento de transferencia de la red global mensual de su cuenta. Esta cantidad se prorratea en función del tiempo que Object Storage esté activo. No se añade ninguna cuota de transferencia adicional a los agrupamientos de transferencia de red específicos de la región en los casos de Yakarta y São Paulo.
Cualquier exceso de transferencia de red de salida se facturará a una tarifa de 0,005 $/GB para todos los centros de datos, excepto en los casos de Yakarta (0,015 $/GB) y São Paulo (0,007 $/GB).
Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
Si no está seguro de qué plan elegir, le recomendamos comenzar con un plan más pequeño e ir escalando la arquitectura a medida que crezcan sus necesidades.
Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.
Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Consulte nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países para los que cobramos impuestos, las tasas impositivas y cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.
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