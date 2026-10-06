El coste de Object Storage es una tarifa plana de 5 $ al mes e incluye 250 GB de almacenamiento. Esta tarifa plana se prorratea, por lo que si utiliza Object Storage durante una parte del mes, se le cobrará una fracción del coste. Por ejemplo, si ha habilitado Object Storage durante la mitad del mes y utiliza hasta 250 GB de almacenamiento, se le facturarán 2,50 $ al final del mes. El coste predeterminado de almacenamiento por GB durante los primeros 250 GB es de 0,02 $, y este uso también se prorratea en función del tiempo de utilización. Tenga en cuenta que los excesos en Object Storage pueden variar según el centro de datos debido a los costes de la infraestructura regional.