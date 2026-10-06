Cloud Egress Savings Estimator

Calcula sus costes mensuales de salida de la nube en AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y Akamai Cloud. También muestra su ahorro mensual y anual potencial sobre la base de la cantidad de datos que transfiere cada mes.
Compare los costes de salida de la nube para su carga de trabajo
Elija un ajuste predefinido de carga de trabajo de IA o ajuste su volumen de salida mensual. Compare los costes estimados de AWS, Azure, Google Cloud y Akamai Cloud utilizando los precios publicados y, a continuación, vea los posibles ahorros mensuales y anuales de su carga de trabajo.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
La salida de la nube es la transferencia de datos desde la red de un proveedor de nube a los usuarios, la red pública de Internet u otro entorno de nube. Los proveedores suelen cobrar por este tráfico saliente en función del volumen de datos transferidos.
Seleccione su volumen de salida mensual o elija una carga de trabajo de ejemplo. La calculadora multiplica ese volumen por la tarifa de salida publicada por gigabyte de cada proveedor para obtener un coste mensual estimado y un ahorro potencial.
La calculadora compara los cargos de salida de transferencia de datos estándar. No incluye los costes de recursos informáticos, almacenamiento, solicitudes, asistencia, impuestos, primas regionales, tratamiento de datos, servicios de red u otros costes de infraestructura de nube.
No. La estimación de AWS excluye las tarifas de tratamiento de datos de la puerta de enlace NAT, que pueden aumentar 0,045 USD por GB en función de su arquitectura y ruta de tráfico.
No. La Akamai Cloud correspondiente incluye las transferencias de salida agrupadas en los planes de computación correspondientes sin cargo adicional, lo que reduce aún más las tarifas de transferencia de datos. Dado que la calculadora aplica la tarifa de salida publicada al volumen completo introducido, el coste real de Akamai Cloud podría ser menor.
Los ajustes predefinidos proporcionan puntos de partida ilustrativos para las cargas de trabajo más comunes, incluidos los copilots de IA de SaaS, las aplicaciones de IA de producción, la distribución de contenido de IA y el movimiento de datos de entrenamiento. Seleccione el ejemplo que más se aproxime y, a continuación, ajuste el volumen para reflejar su entorno.
No. Los resultados son estimaciones orientativas basadas en los precios publicados a fecha de 7 de mayo de 2026. Los costes reales varían según el proveedor, la región, el patrón de tráfico, el acuerdo de compromiso de uso, el descuento negociado y la arquitectura. Solicite una consulta sobre el TCO para obtener una comparación de costes personalizada.
Recursos
Solicite una consulta sobre el TCO
La salida de datos representa solo una parte del gasto total en infraestructura de nube.
- Revise los costes de recursos informáticos, almacenamiento, red y transferencia de datos.
- Compare su gasto actual en la nube con Akamai Cloud.
- Identifique las tarifas ocultas y las oportunidades para reducir costes.
- Cree un modelo de costes más claro para su carga de trabajo.