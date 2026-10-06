NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
Planes de GPU
La cartera de GPU de Akamai ofrece una amplia variedad de GPU de NVIDIA para que los clientes puedan seleccionar la mejor GPU para su caso de uso y está disponible tanto en LKE como en máquinas virtuales.
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
|Plan
|$/h
|RAM
|GPU
|VRAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|3,00 $
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acceso
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|6,00 $
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acceso
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|12,00 $
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acceso
|RTX PRO 6000 Blackwell x8
|24,00 $
|1408 GB
|8
|768 GB
|128
|6144 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acceso
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation
|Plan
|$/h
|RAM
|GPU
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|0,52 $
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|0,67 $
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|0,96 $
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|1,53 $
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|1,05 $
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|1,34 $
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|1,49 $
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|2,96 $
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|3,57 $
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
NVIDIA RTX 6000 Quadro
|Plan
|$/h
|RAM
|GPU
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1
|1,50 $
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2
|3,00 $
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3
|4,50 $
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4
|6,00 $
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Akamai Cloud ofrece GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, NVIDIA RTX™ 4000 Ada y NVIDIA Quadro® RTX 6000. Todas las instancias se facturan por horas. Las tarifas varían en función del número de tarjetas que seleccione por instancia (p. ej., planes de 1 tarjetas, 2 tarjetas, 4 tarjetas u 8 tarjetas) y la región seleccionada.
Sí, los precios de algunas GPU varían en función de la región.
Para los nuevos clientes, la mejor manera de empezar a utilizar una GPU es ponerse en contacto con nuestro equipo de IA aquí. Un miembro de nuestro equipo podrá revisar su cuenta y ayudarle a configurarla.
Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
No, para ofrecer unos precios más transparentes, la salida no se incluye con las GPU en la mayoría de los casos.
Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.
Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su VM está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir una factura por un servicio en particular, debe eliminarlo por completo de su cuenta.
Algunos modelos de GPU requieren contratos antes de que se aprovisionen para su uso. Sin embargo, Akamai ofrece algunas GPU a una tarifa por hora, pero la disponibilidad depende del tipo de GPU, la región y el tamaño de la implementación. En función de su escala, puede combinar compromisos y condiciones contractuales según sus necesidades específicas.
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