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Planes y precios de GPU

Adapte su carga de trabajo de IA a la GPU adecuada para obtener el mejor precio y rendimiento posibles

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COMPUTACIÓN

Planes de GPU

La cartera de GPU de Akamai ofrece una amplia variedad de GPU de NVIDIA para que los clientes puedan seleccionar la mejor GPU para su caso de uso y está disponible tanto en LKE como en máquinas virtuales.

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GPU Plans

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

Plan$/hRAMGPUVRAMvCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
RTX PRO 6000 Blackwell x13,00 $176 GB196 GB161024 GB0 TB40/16 GbpsSolicitar acceso
RTX PRO 6000 Blackwell x26,00 $352 GB2192 GB322048 GB0 TB40/16 GbpsSolicitar acceso
RTX PRO 6000 Blackwell x412,00 $704 GB4384 GB644096 GB0 TB40/16 GbpsSolicitar acceso
RTX PRO 6000 Blackwell x824,00 $1408 GB8768 GB1286144 GB0 TB40/16 GbpsSolicitar acceso

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation

Plan$/hRAMGPUCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red                       
RTX 4000 Ada GPU x1 Small0,52 $16 GB14500 GB0 TB40/16 GbpsRegistrarse
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium0,67 $32 GB18500 GB0 TB40/16 GbpsRegistrarse
RTX 4000 Ada GPU x1 Large0,96 $64 GB116500 GB0 TB40/16 GbpsRegistrarse
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large1,53 $128 GB132500 GB0 TB40/16 GbpsRegistrarse
RTX 4000 Ada GPU x2 Small1,05 $32 GB281 TB0 TB40/16 GbpsRegistrarse
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium1,34 $64 GB2161 TB0 TB40/16 GbpsRegistrarse
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage1,49 $64 GB2162 TB0 TB40/16 GbpsRegistrarse
RTX 4000 Ada GPU x4 Small2,96 $128 GB4322 TB0 TB40/16 GbpsRegistrarse
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium3,57 $196 GB4482 TB0 TB40/16 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

NVIDIA RTX 6000 Quadro

Plan$/hRAMGPU CPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x11,50 $32 GB1 8640 GB16 TB40/10 GbpsRegistrarse
Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x23,00 $64 GB2 161280 GB20 TB40/10 GbpsRegistrarse
Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x34,50 $96 GB3 201920 GB20 TB40/10 GbpsRegistrarse
Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x46,00 $128 GB4 242560 GB20 TB40/10 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Akamai Cloud ofrece GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, NVIDIA RTX™ 4000 Ada y NVIDIA Quadro® RTX 6000. Todas las instancias se facturan por horas. Las tarifas varían en función del número de tarjetas que seleccione por instancia (p. ej., planes de 1 tarjetas, 2 tarjetas, 4 tarjetas u 8 tarjetas) y la región seleccionada.

Sí, los precios de algunas GPU varían en función de la región.

Para los nuevos clientes, la mejor manera de empezar a utilizar una GPU es ponerse en contacto con nuestro equipo de IA aquí. Un miembro de nuestro equipo podrá revisar su cuenta y ayudarle a configurarla.

Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.

No, para ofrecer unos precios más transparentes, la salida no se incluye con las GPU en la mayoría de los casos.

Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.

Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su VM está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir una factura por un servicio en particular, debe eliminarlo por completo de su cuenta.

Algunos modelos de GPU requieren contratos antes de que se aprovisionen para su uso. Sin embargo, Akamai ofrece algunas GPU a una tarifa por hora, pero la disponibilidad depende del tipo de GPU, la región y el tamaño de la implementación. En función de su escala, puede combinar compromisos y condiciones contractuales según sus necesidades específicas.

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