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LKE: planes y precios de Managed Kubernetes Engine

Ejecute Kubernetes con precios predecibles y compare los precios de LKE y LKE Enterprise para encontrar el plan adecuado para sus cargas de trabajo de Kubernetes

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COMPUTACIÓN

LKE: Planes de Managed Kubernetes Engine

Con LKE, paga por los recursos que consumen los clústeres, incluidos la computación, el balanceo de carga y el almacenamiento. El plano de control gestionado estándar se incluye sin coste adicional, con opciones de plano de control HA y LKE Enterprise opcionales disponibles por una tarifa adicional por clúster.

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LKE: Managed Kubernetes Engine Plan

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

PlanNodos$/hRAMvCPUAlmacenamientoTransferencia 
G8 Dedicated 4x230,07 $4 GB240 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 8x430,14 $8 GB480 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 16x830,27 $16 GB8160 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 32x1630,54 $32 GB16320 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 64x3231,08 $64 GB32640 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 96x4831,62 $96 GB48960 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 128x6432,16 $128 GB641280 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 256x12834,32 $256 GB1282560 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 512x25638,64 $512 GB2565120 GB0 TBRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

PlanNodos$/hRAMvCPUAlmacenamientoTransferencia 
G8 Dedicated 8x230,11 $8 GB280 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 16x430,21 $16 GB4160 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 32x830,42 $32 GB8320 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 64x1630,84 $64 GB16640 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 96x2431,26 $96 GB24960 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 128x3231,68 $128 GB321280 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 256x6433,36 $256 GB642560 GB0 TBRegistrarse
G8 Dedicated 512x12836,84 $512 GB1285120 GB0 TBRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

PlanNodos$/mes$/hRAMvCPUAlmacenamientoTransferencia 
G7 Dedicated 4 GB3129,00 $0,06 $4 GB280 GB4 TBRegistrarse
G7 Dedicated 8 GB3258,00 $0,13 $8 GB4160 GB5 TBRegistrarse
G7 Dedicated 16 GB3519,00 $0,26 $16 GB8320 GB6 TBRegistrarse
G7 Dedicated 32 GB31.038,00 $0,52 $32 GB16640 GB7 TBRegistrarse
G7 Dedicated 64 GB32.073,00 $1,04 $64 GB321280 GB8 TBRegistrarse
G7 Dedicated 96 GB33.111,00 $1,56 $96 GB481920 GB9 TBRegistrarse
G7 Dedicated 128 GB34.146,00 $2,07 $128 GB502500 GB10 TBRegistrarse
G7 Dedicated 256 GB38.295,00 $4,15 $256 GB565000 GB11 TBRegistrarse
G7 Dedicated 512 GB316.590,00 $8,29 $512 GB647200 GB12 TBRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

PlanNodos$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferencia 
G6 Dedicated 4 GB3108,00 $0,054 $4 GB280 GB4 TBRegistrarse
G6 Dedicated 8 GB3216,00 $0,108 $8 GB4160 GB5 TBRegistrarse
G6 Dedicated 16 GB3432,00 $0,216 $16 GB8320 GB6 TBRegistrarse
G6 Dedicated 32 GB3864,00 $0,432 $32 GB16640 GB7 TBRegistrarse
G6 Dedicated 64 GB31.728,00 $0,864 $64 GB321280 GB8 TBRegistrarse
G6 Dedicated 96 GB32.592,00 $1,296 $96 GB481920 GB9 TBRegistrarse
G6 Dedicated 128 GB33.456,00 $1,728 $128 GB502500 GB10 TBRegistrarse
G6 Dedicated 256 GB36.912,00 $3,456 $256 GB565000 GB11 TBRegistrarse
G6 Dedicated 512 GB313.824,00 $6,912 $512 GB647200 GB12 TBRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

PlanNodos$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferencia 
Shared 2 GB336,00 $0,054 $6 GB3150 GB6 TBRegistrarse
Shared 4 GB372,00 $0,108 $12 GB6240 GB12 TBRegistrarse
Shared 8 GB3144,00 $0,216 $24 GB12480 GB15 TBRegistrarse
Shared 16 GB3288,00 $0,432 $48 GB18960 GB24 TBRegistrarse
Shared 32 GB3576,00 $0,864 $96 GB241920 GB48 TBRegistrarse
Shared 64 GB31.152,00 $1,728 $192 GB483840 GB60 TBRegistrarse
Shared 96 GB31.728,00 $2,592 $288 GB605760 GB60 TBRegistrarse
Shared 128 GB32.304,00 $3,456 $384 GB727680 GB60 TBRegistrarse
Shared 192 GB33.456,00 $5,184 $576 GB9611520 GB60 TBRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.

PlanNodos$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferencia 
High Memory 24 GB3180,00 $0,27 $72 GB660 GB15 TBRegistrarse
High Memory 48 GB3360,00 $0,54 $144 GB6120 GB18 TBRegistrarse
High Memory 90 GB3720,00 $1,08 $270 GB12270 GB21 TBRegistrarse
High Memory 150 GB31.440,00 $2,16 $450 GB24600 GB24 TBRegistrarse
High Memory 300 GB32.880,00 $4,32 $900 GB481020 GB27 TBRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

LKE no tiene un coste adicional por servicio. El plano de control estándar totalmente gestionado se incluye sin coste adicional. Se paga por los nodos de trabajo, NodeBalancers, volúmenes de almacenamiento y otros recursos de nube que utiliza el clúster.

LKE incluye un plano de control compartido totalmente gestionado sin coste adicional. Las instancias de computación utilizadas como nodos de trabajo, NodeBalancers, volúmenes de Block Storage y otros recursos implementados con el clúster se facturan por separado a sus tarifas estándar.

Puede actualizar un clúster LKE a un plano de control de alta disponibilidad (HA) a partir de 60 USD por clúster al mes. Los precios pueden variar según la región.

LKE Enterprise cuesta 300 USD por clúster al mes, además de los recursos que consuma el clúster. Incluye un plano de control dedicado y de alta disponibilidad.

LKE incluye un plano de control compartido sin coste adicional, con HA disponible como actualización de pago. LKE Enterprise cuesta 300 USD por clúster al mes e incluye un plano de control de HA dedicado. En ambos niveles se cobran por separado los recursos de nube que consuman los clústeres.

No. Los nodos de trabajo se facturan por separado en función de las instancias de computación que seleccione. LKE es compatible con los planes de Shared CPU, Dedicated CPU y High Memory, lo que le permite elegir los recursos en función de sus requisitos de carga de trabajo.

No. Los NodeBalancers y los volúmenes de Block Storage persistentes utilizados por los clústeres de LKE se facturan por separado a sus tarifas estándar. LKE Enterprise también es compatible con NodeBalancers Premium.

Algunos costes varían según la región. El plano de control de HA de LKE comienza en 60 USD por clúster al mes, en función de la región, y los recursos informáticos subyacentes y otros recursos de nube se facturan según las tarifas aplicables a la región en la que se implementan.

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