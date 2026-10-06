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Planes y precios de CPU

Compare los planes, tamaños y precios de las VM para garantizar el rendimiento ideal para su carga de trabajo

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COMPUTACIÓN

Planes de ‌Dedicated CPU

Máquinas virtuales con CPU dedicada ideales para aplicaciones y cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de la CPU.

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See pricing for:
Dedicated CPU

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan$/hRAMvCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red
G8 Dedicated 4x20,07 $4 GB240 GB0 TB40/4 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 8x40,14 $8 GB480 GB0 TB40/5 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 16x80,27 $16 GB8160 GB0 TB40/6 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 32x160,54 $32 GB16320 GB0 TB40/7 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 64x321,08 $64 GB32640 GB0 TB40/8 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 96x481,62 $96 GB48960 GB0 TB40/9 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 128x642,16 $128 GB641280 GB0 TB40/10 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 256x1284,32 $256 GB1282560 GB0 TB40/11 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 512x2568,64 $512 GB2565120 GB0 TB40/12 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan$/hRAMvCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red
G8 Dedicated 8x20,11 $8 GB280 GB0 TB40/4 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 16x40,21 $16 GB4160 GB0 TB40/5 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 32x80,42 $32 GB8320 GB0 TB40/6 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 64x160,84 $64 GB16640 GB0 TB40/7 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 96x241,26 $96 GB24960 GB0 TB40/8 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 128x321,68 $128 GB321280 GB0 TB40/9 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 256x643,36 $256 GB642560 GB0 TB40/10 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 512x1286,84 $512 GB1285120 GB0 TB40/11 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan$/mes$/hRAMvCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red               
G7 Dedicated 4 GB43,00 $0,06 $4 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 8 GB86,00 $0,13 $8 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 16 GB173,00 $0,26 $16 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 32 GB346,00 $0,52 $32 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 64 GB691,00 $1,04 $64 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 96 GB1.037,00 $1,56 $96 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 128 GB1.382,00 $2,07 $128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 256 GB2.765,00 $4,15 $256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 512 GB5.530,00 $8,29 $512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

Plan$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red                  
G6 Dedicated 4 GB36,00 $0,054 $4 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 8 GB72,00 $0,108 $8 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 16 GB144,00 $0,216 $16 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 32 GB288,00 $0,432 $32 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 64 GB576,00 $0,864 $64 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 96 GB864,00 $1,296 $96 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 128 GB1.152,00 $1,728 $128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 256 GB2.304,00 $3,456 $256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 512 GB4.608,00 $6,912 $512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

COMPUTACIÓN

Planes de Shared CPU

Los planes de Shared CPU ofrecen una opción rentable para entornos de desarrollo y pruebas, así como para cargas de trabajo que no consumen muchos recursos.

See pricing for:
Shared CPU
Plan$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
1 GB Nanode5,00 $0,0075 $1 GB125 GB1 TB40/1 GbpsRegistrarse
2 GB Linode12,00 $0,0180 $2 GB150 GB2 TB40/2 GbpsRegistrarse
4 GB Linode24,00 $0,0360 $4 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrarse
8 GB Linode48,00 $0,0720 $8 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrarse
16 GB Linode96,00 $0,1440 $16 GB6320 GB8 TB40/6 GbpsRegistrarse
32 GB Linode192,00 $0,2880 $32 GB8640 GB16 TB40/7 GbpsRegistrarse
64 GB Linode384,00 $0,5760 $64 GB161280 GB20 TB40/9 GbpsRegistrarse
96 GB Linode576,00 $0,8640 $96 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsRegistrarse
128 GB Linode768,00 $1,1520 $128 GB242560 GB20 TB40/11 GbpsRegistrarse
192 GB Linode1.152,00 $1,7280 $192 GB323840 GB20 TB40/12 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

COMPUTACIÓN

Planes de High Memory

Las máquinas virtuales con ratios optimizadas de memoria a CPU hacen que estas VM sean las más adecuadas para aplicaciones que hacen un uso intensivo de la memoria.

See pricing for:
High Memory
Plan$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
24 GB Linode60,00 $0,09 $24 GB220 GB5 TB40/5 GbpsRegistrarse
48 GB Linode120,00 $0,18 $48 GB240 GB6 TB40/6 GbpsRegistrarse
90 GB Linode240,00 $0,36 $90 GB490 GB7 TB40/7 GbpsRegistrarse
150 GB Linode480,00 $0,72 $150 GB8200 GB8 TB40/8 GbpsRegistrarse
300 GB Linode960,00 $1,44 $300 GB16340 GB9 TB40/9 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

No, la RAM y el almacenamiento en disco local se agrupan en el tamaño específico de la VM. No puede adquirir RAM adicional o espacio en disco local individualmente para un plan de instancia existente. Si necesita más de estos recursos específicos, debe cambiar el tamaño de la instancia al siguiente nivel. Sin embargo, sí puede añadir almacenamiento auxiliar muy escalable a cualquier instancia mediante la conexión de volúmenes de Block Storage o mediante Object Storage.

Sí, los precios de algunos planes varían en función de la región.

Los planes G6 y G7 incluyen algunas transferencias de red (salida) en su tarifa por horas. Esta salida se puede agrupar y utilizar para su VM. Las familias de VM más recientes, como la serie de computación dedicada G8, ya no incluyen la salida en paquetes.

Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.

Akamai Cloud ofrece planes de Dedicated CPU, Shared CPU y High Memory para adaptarse a diferentes requisitos de carga de trabajo.

Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.

Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su VM está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir una factura por un servicio en particular, debe eliminarlo por completo de su cuenta.

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