No, la RAM y el almacenamiento en disco local se agrupan en el tamaño específico de la VM. No puede adquirir RAM adicional o espacio en disco local individualmente para un plan de instancia existente. Si necesita más de estos recursos específicos, debe cambiar el tamaño de la instancia al siguiente nivel. Sin embargo, sí puede añadir almacenamiento auxiliar muy escalable a cualquier instancia mediante la conexión de volúmenes de Block Storage o mediante Object Storage.