Renforcez votre résilience opérationnelle et protégez vos applications d'entreprise, réseaux hybrides et données critiques grâce à des mesures de sécurité Zero Trust qui limitent les mouvements latéraux et réduisent les interruptions de service.

Utilisez la microsegmentation pour limiter le rayon d'impact en cas de compromission d'un système et empêcher la propagation des menaces dans votre environnement. Appliquez le principe du moindre privilège et validez les limites de confiance aussi bien pour les utilisateurs humains que pour les interactions agentiques.