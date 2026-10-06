Les menaces renforcées par l'IA ne sont généralement pas associées à de nouvelles vulnérabilités Zero Day à proprement parler. Cependant, les attaquants peuvent faire appel à l'IA pour automatiser les activités de reconnaissance, personnaliser les campagnes d'ingénierie sociale, identifier des vulnérabilités latentes et orchestrer des attaques capables d'apprendre et de s'adapter rapidement aux mesures de défense mises en place. Par ailleurs, le délai entre la découverte d'une vulnérabilité et son exploitation s'est considérablement réduit, passant de plusieurs semaines ou mois à quelques heures, voire quelques minutes seulement. C'est là que réside le véritable risque à l'ère de l'IA.
L'IA transforme la manière dont les utilisateurs humains et les agents travaillent, tout comme la façon dont les attaquants accélèrent l'exploitation des failles pour déstabiliser les activités d'entreprise
Les utilisateurs s'appuient de plus en plus sur des agents d'IA pour transférer des données, appeler des API, exécuter des outils et connecter des services dans des environnements cloud et sur site. Dans le même temps, l'IA permet aux attaquants de détecter et d'exploiter les failles plus rapidement. Face à l'évolution du travail assisté par l'IA, chaque interaction doit être accompagnée d'une sécurité résiliente.
Les solutions de sécurité de l'IA d'Akamai protègent les activités et les interactions digitales basées sur l'IA grâce à une intelligence qui s'adapte en temps réel
Akamai combine visibilité, application des règles de sécurité de la bordure de l'Internet au client et confinement des flux est-ouest afin de réduire la surface d'exposition, de gouverner les activités des utilisateurs et des agents, de protéger les applications et les API, et de contenir les attaques avant leur propagation.
Réduisez la surface d'attaque grâce à une intelligence collective et comportementale qui apprend plus vite que les attaquants
L'analyse comportementale optimisée par l'IA et les experts en sécurité d'Akamai identifient rapidement les nouvelles tactiques, techniques et procédures (TTP) d'attaque, les abus de logique métier, les menaces ciblant les API et les attaques de bots. Ces informations peuvent ensuite être appliquées aux applications, API, systèmes d'IA, interactions utilisateurs et infrastructures afin de réduire de manière proactive les risques d'exposition.
Réduisez la surface d'attaque grâce à une intelligence collective et comportementale qui apprend plus vite que les attaquants
L'analyse comportementale optimisée par l'IA et les experts en sécurité d'Akamai identifient rapidement les nouvelles tactiques, techniques et procédures (TTP) d'attaque, les abus de logique métier, les menaces ciblant les API et les attaques de bots. Ces informations peuvent ensuite être appliquées aux applications, API, systèmes d'IA, interactions utilisateurs et infrastructures afin de réduire de manière proactive les risques d'exposition.
Limitez les mouvements latéraux et sécurisez chaque interaction humaine et agentique
Limitez les mouvements latéraux et réduisez le rayon d'impact en mettant en place des contrôles de sécurité granulaires dans l'ensemble de votre environnement distribué.
Mettez en œuvre une gouvernance adaptative pour tous les utilisateurs, applications, API et agents d'IA en validant en continu les intentions, les identités et les comportements.
Validez et appliquez les contrôles de sécurité à mesure que votre environnement d'IA évolue
Assurez-vous que les règles et les contrôles de sécurité s'adaptent en temps réel et restent efficaces dans un environnement basé sur l'IA en constante évolution. Une sécurité fragmentée peut vous exposer à des attaques sophistiquées, renforcées par l'IA. Akamai vous aide à vérifier les contrôles, à détecter les dérives involontaires des règles et à corriger rapidement les lacunes de votre stratégie de sécurité.
Validez et appliquez les contrôles de sécurité à mesure que votre environnement d'IA évolue
Assurez-vous que les règles et les contrôles de sécurité s'adaptent en temps réel et restent efficaces dans un environnement basé sur l'IA en constante évolution. Une sécurité fragmentée peut vous exposer à des attaques sophistiquées, renforcées par l'IA. Akamai vous aide à vérifier les contrôles, à détecter les dérives involontaires des règles et à corriger rapidement les lacunes de votre stratégie de sécurité.
Renforcez la résilience en réduisant l'exposition aux risques, en contenant les attaques et en maintenant l'efficacité des contrôles face à l'évolution du travail assisté par l'IA
La prévention reste essentielle, mais elle ne suffit plus à elle seule. Les entreprises doivent partir du principe que certaines attaques réussiront et concevoir leur sécurité de façon à s'adapter, à contenir les perturbations, à rétablir rapidement les opérations et à réduire l'impact sur l'activité au minimum. Grâce à sa portée mondiale, à ses capacités intelligentes, à son automatisation et à son portefeuille de solutions, Akamai fournit les fondations de la cyberrésilience à l'ère de l'IA.
Protégez les interactions, les applications, les API et les infrastructures critiques liées à l'IA contre les menaces automatisées
Les solutions de sécurité de l'IA d'Akamai, soutenues par une plateforme mondiale en bordure de l'Internet et des informations en temps réel sur les menaces, vous permettent de :
- gouverner les interactions des agents d'IA et des utilisateurs ;
- protéger les applications, API et modèles d'IA critiques de votre entreprise ;
- concevoir une infrastructure résiliente et adaptée à vos charges de travail d'IA, tout en limitant la propagation des impacts.
Protégez les interactions, les applications, les API et les infrastructures critiques liées à l'IA contre les menaces automatisées
Les solutions de sécurité de l'IA d'Akamai, soutenues par une plateforme mondiale en bordure de l'Internet et des informations en temps réel sur les menaces, vous permettent de :
- gouverner les interactions des agents d'IA et des utilisateurs ;
- protéger les applications, API et modèles d'IA critiques de votre entreprise ;
- concevoir une infrastructure résiliente et adaptée à vos charges de travail d'IA, tout en limitant la propagation des impacts.
Découvrez les solutions d'Akamai pour gouverner et protéger vos interactions, vos charges de travail, vos applications et votre infrastructure liées à l'IA
Les attaques renforcées par l'IA peuvent détecter, instrumentaliser et exploiter des vulnérabilités en quelques minutes seulement. Akamai aide ses clients à protéger leurs opérations métiers contre ces menaces. Nous proposons une gamme complète de solutions, une intelligence adaptative en temps réel et une expertise humaine pour prévenir et contenir les attaques.
Sécurisez votre réseau contre les mouvements latéraux et limitez le rayon d'impact
Renforcez votre résilience opérationnelle et protégez vos applications d'entreprise, réseaux hybrides et données critiques grâce à des mesures de sécurité Zero Trust qui limitent les mouvements latéraux et réduisent les interruptions de service.
Utilisez la microsegmentation pour limiter le rayon d'impact en cas de compromission d'un système et empêcher la propagation des menaces dans votre environnement. Appliquez le principe du moindre privilège et validez les limites de confiance aussi bien pour les utilisateurs humains que pour les interactions agentiques.
Sécurisez les applications, les API et les applications d'IA
Identifiez et réduisez les risques liés aux applications, aux API et aux applications d'IA grâce à une visibilité accrue, à des tests approfondis et à une protection adaptative.
Tirez parti de mécanismes de détection optimisés par l'IA, de protections en bordure de l'Internet et du déploiement rapide de correctifs virtuels pour réduire votre surface d'exposition, pendant que les équipes de sécurité analysent les menaces et y remédient.
Protégez les infrastructures critiques contre les attaques alimentées par l'IA
Renforcez la stratégie de sécurité de votre infrastructure distribuée et hybride grâce à une protection intelligente qui détecte les risques et les failles de sécurité, tout en appliquant des règles de manière homogène sur site, dans le cloud et en bordure de l'Internet.
Si votre DNS tombe en panne, votre présence en ligne en pâtit. Surveillez l'activité DNS, repérez les erreurs de configuration et protégez les environnements DNS multicloud tout en vous défendant contre des attaques DDoS alimentées par l'IA, plus rapides et plus sophistiquées.
Bloquez les bots, les agents et les abus automatisés
Identifiez et gérez les requêtes émanant d'utilisateurs, de bots, de scripts, de navigateurs headless et d'agents basés sur l'IA avant que les abus ne prennent de l'ampleur.
Détectez les automatisations malveillantes, préservez les expériences digitales et réduisez l'impact des attaques automatisées grâce à des contrôles intelligents qui s'adaptent à l'évolution des menaces.
Protégez les systèmes d'IA de votre entreprise contre les attaques entrantes et empêchez l'exposition de données sensibles
Les systèmes d'IA d'entreprise contiennent souvent des connaissances propriétaires à forte valeur et des ensembles de données sensibles, ce qui en fait des cibles privilégiées pour les attaquants.
Sécurisez vos systèmes d'IA en appliquant des garde-fous aux interactions entrantes et sortantes.
Empêchez les injections de prompts, les tentatives de contournement des restrictions, les violations de règles, l'exposition de données sensibles et les comportements non sécurisés des modèles.
Sécurisez les interactions humaines et agentiques avec l'IA
Si les systèmes basés sur l'IA sont des catalyseurs d'innovation, ils introduisent également une nouvelle surface de risque pour les entreprises.
Contrôlez les prompts, les réponses, les actions des agents et les échanges de données dans l'ensemble des systèmes d'IA et des applications SaaS, Web et de bureau, grâce à une visibilité en temps réel, à une gestion centralisée des règles, à une intelligence cloud et à une application adaptative des règles au niveau de la couche d'interaction.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les RSSI et les responsables de la sécurité des entreprises doivent adopter une approche fondée sur un déploiement gouverné de l'IA, plutôt que sur une expérimentation sans contrôle ou une interdiction totale. Cela implique d'établir des règles applicables à l'ensemble de l'entreprise pour définir les outils d'IA et les cas d'usage autorisés, d'appliquer des contrôles Zero Trust sur l'accès aux données sensibles des agents d'IA et logiciels optimisés par l'IA, d'assurer la protection des modèles d'IA d'entreprise contre les attaques qui consistent à empoisonner les prompts, et d'aligner les mécanismes de sécurité sur l'impact métier et réglementaire potentiel de chaque cas d'usage.
Plusieurs domaines peuvent être exploités dans le cadre d'attaques renforcées par l'IA :
- Des surfaces d'attaque insuffisamment protégées. Par exemple, les dérives involontaires de règles de sécurité ou une protection insuffisante des API, du DNS, des applications et des sous-réseaux peuvent être exploitées par des attaques renforcées par l'IA.
- Une segmentation et des contrôles Zero Trust inadaptés peuvent permettre aux agents d'IA d'agir avec les plus hauts niveaux de privilèges via l'appel d'API, l'accès à des données sensibles ou l'exécution de code. Ils ne permettent pas non plus de limiter efficacement les mouvements latéraux d'attaquants utilisant l'IA après une compromission du réseau.
- L'utilisation non autorisée de services d'IA par les employés, autrement dit l'IA fantôme.
Les systèmes d'IA ne constituent pas en eux-mêmes un vecteur d'attaque. Ils ne laissent pas de signature identifiable et agissent souvent comme une couche de raisonnement qui accélère la découverte de vulnérabilités latentes ainsi que la création d'attaques adaptatives. Aucun fournisseur de solutions de sécurité ne peut prétendre empêcher toutes les cyberattaques renforcées par l'IA.
Toutefois, Akamai propose une gamme complète de solutions de sécurité pour l'IA, qui aident les entreprises à identifier les vulnérabilités de manière proactive, à réduire leur surface d'exposition, à limiter les mouvements latéraux, à gouverner et sécuriser les interactions agentiques, et à adopter une stratégie de sécurité robuste. La portée mondiale d'Akamai, ses capacités distribuées en bordure de l'Internet, son intelligence adaptative en temps réel et son équipe internationale d'experts en sécurité offrent aux clients une protection particulièrement efficace contre les menaces qui s'appuient sur l'IA.
Akamai aide les entreprises à sécuriser leurs systèmes d'IA contre les attaques entrantes et à prévenir l'exposition de données sensibles grâce à un pare-feu dédié aux LLM. La solution d'Akamai protège activement contre les attaques par injection de prompts, les tentatives de contournement des restrictions (jailbreaks) et la divulgation d'informations personnelles identifiables. La solution fournit également des pistes d'audit, ainsi que les mécanismes de gouvernance des modèles nécessaires pour maintenir la conformité réglementaire et l'alignement avec les cadres de référence du secteur.
Une solution efficace de sécurité de l'IA doit permettre de visualiser où et comment l'IA est utilisée, protéger les applications d'IA et les API, contrôler l'accès aux modèles et aux données, détecter les activités malveillantes ou anormales, et empêcher les systèmes d'IA d'exécuter des actions non autorisées.
Les solutions de sécurité de l'IA doivent s'intégrer à l'architecture de sécurité existante de l'entreprise, au lieu de contraindre les équipes à créer une plateforme de contrôle isolée. Elles doivent également être indépendantes des modèles utilisés et couvrir l'ensemble du patrimoine digital, y compris les environnements hybrides et les systèmes sur site.
Enfin, les solutions à plus forte valeur ajoutée s'appuient sur une infrastructure mondiale distribuée capable de collecter des informations en temps réel en bordure de l'Internet, d'appliquer les contrôles de sécurité en temps réel en bordure de l'Internet, et d'associer une expertise humaine aux signaux automatisés.
Ressources
Préparez vos défenses face aux risques liés à l'IA
Les capacités avancées de l'IA peuvent accélérer les activités de découverte, de reconnaissance et d'exploitation menées par les acteurs malveillants avant même que les équipes de sécurité n'aient le temps de réagir. Échangez avec Akamai pour savoir comment :
- Identifier les applications, les API et les chemins d'attaque exposés
- Contenir les mouvements latéraux et limiter le rayon d'impact d'une compromission
- Bloquer les bots, les agents et les activités de reconnaissance automatisées
- Protéger les applications et les API pendant la mise en œuvre des mesures correctives
- Renforcer les défenses multicouches face aux menaces accélérées par l'IA