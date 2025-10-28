AI：エッジこそがすべて

Akamai Inference Cloud は、組織がエッジで AI 活用型アプリケーションを構築、保護、最適化できるようにする、フルスタックのクラウドプラットフォームです。

このプラットフォームは、ユーザーに適応し、他のエージェントと連携し、リアルタイムで動作するエージェンティックシステムをサポートするように設計されています。

主な機能として、NVIDIA Blackwell GPU、マネージド型 Kubernetes、ベクトルデータベース、AI 対応セキュリティなどを備えています。

このプラットフォームは、機械学習運用エンジニア、AI エンジニア、エージェンティックシステムアーキテクトの 3 種類の特定のユーザーを支援します。

Akamai Inference Cloud は、高度な AI システムをあらゆる場所に展開するための、信頼性と安全性に優れたスケーラブルな基盤を提供します。

2017 年、ある研究論文が静かにテクノロジーの流れを変えました。「Attention Is All You Need（注意こそがすべて）」で発表されたトランスフォーマーアーキテクチャは、言語とデータを処理するための新しいモデルであり、その後の人工知能（AI）のほぼすべての主要な進歩を支える基盤となっていきました。当時、このブレイクスルーは主に学術界や開発者の間にとどまっていました。

5 年後の 2022 年 11 月、OpenAI が ChatGPT を公開しました。この時初めて、一般の人々がこのアーキテクチャによって実現されたシステムと直接触れ合うことができました。マシンだけでなく、知識自体とやり取りするという新しいインターフェースを垣間見ることができたのです。

そして、その公開からわずか 3 年後の今、OpenAI は週当たり 7 億人以上のアクティブユーザーを報告しています。

世界経済フォーラムは、次のように指摘しています。AI は、労働力に二重の変革をもたらしています。一方では、自動化によって、既存の職種における供給過多が生しています。他方では、AI リテラシーに対する需要が、教育や採用の制度が適応できるよりも速く加速しています。仕事のあり方、そしてそのための人材育成の従来のモデルは、急速に進化しています。

これは、始まりの終わりです。