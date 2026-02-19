エグゼクティブ・サマリー
データは嘘をつきません。AIボットのトラフィックはこの半年で300%も急増しており、私たちが知るこれまでのインターネットのあり方は終焉を迎えようとしています。
もはやデジタル体験の設計対象は人間の目だけではありません。ブランドとオーディエンスの間に介在する「大規模言語モデル（LLM）」に向けた最適化が求められています。
ユーザーが検索結果のリンクではなく「直接的な回答」を得る環境への移行は、マーケティングの投資対効果（ROI）と技術的パフォーマンスの両面に、かつてないプレッシャーを与えています。
- 「検索してクリックする」時代が影を潜める中、組織はジェネレーティブ・エンジン最適化（GEO）をマスターしなければなりません。これは単に検索エンジンでの順位を上げるためだけでなく、エージェント型AIが支配する環境で存在感を維持するために不可欠です。
本記事では、顧客のAI投資から価値を引き出すための「適応・防御・拡張」という3つのアプローチを解説します。エージェント型ウェブの台頭とユーザーインテントの変化を理解することで、Akamaiのパートナー企業（導入支援ベンダーやSIerなど）は、顧客が新たなリスクを回避しつつ、確実なROIを獲得するための戦略的支援が可能になります。
AIの進化：実験段階から「ビジネス成果」の創出へ
2025年はテクノロジーにとって衝撃的な1年でした。2026年はその真価が問われる年になります。あらゆる業界の組織がAIの実験段階を終え、そのポテンシャルを具体的なビジネス成果へと転換する方法を積極的に模索しています。
この移行期は、顧客のデジタル体験を管理・保護するITプロバイダーにとって、新たな課題とチャンスを生み出しています。デジタル環境が従来のリンクベースの構造から、インテント（意図）駆動型のインターフェースへと移行する中、顧客のビジネス戦略を根底から支えるパートナー企業の役割はかつてないほど重要になっています。
「エージェント型ウェブ」の台頭と急増するAIボット
この新時代の決定的な特徴は、過去6ヶ月間に観測されたAIボットトラフィックの300%という驚異的な成長です。これらのボットは、ChatGPTやClaudeなどのツールを支えるLLMに学習データを供給するため、常にウェブを巡回しています。この増加は、自動化されたプログラムがユーザーに代わってタスクを実行し、意思決定を行う「エージェント型ウェブ」への移行を象徴しています。
これらのエージェントは、顧客体験の向上やプロセスの効率化をもたらす一方で、決定論的な（常に同じ結果を返す）動きをするわけではありません。企業は、この非線形な環境においてコンプライアンス、プライバシー、セキュリティを確保するために、厳格なガードレールを実装する必要があります。
「検索してクリック」から「直接回答を得る」体験へ
企業が「検索結果の1ページ目」の座を争っていた従来のリンク主導の環境は、急速に過去のものとなりつつあります。ユーザーは自身の目的を達成するための主要なインターフェースとしてLLMを利用するようになり、青いリンクのリストではなく、直接的な回答を求めるようになっています。これにより、AIが引用元として選ぶ「信頼できる情報源」になるための競争、つまりGEOの時代が到来しました。
多くの企業にとって、これは「対人間」の最適化から「人間に奉仕するAI」に向けた最適化への転換を意味します。この「ゼロクリック」の現実に適応できなければ、トラフィックやエンゲージメントが大幅に減少するリスクがあります。
GEO（ジェネレーティブ・エンジン最適化）の戦略的重要
自社のコンテンツを見つけてもらう必要があるブランドにとって、GEOは生存戦略となりつつあります。LLMでの検索はユーザーが即座に回答を得られるため、サイトトラフィックを最大で94%も減少させる可能性があります。存在感を維持するために、企業は新しいクローラー専用に設計された、機械可読なプログラム版のウェブサイトを作成し始めています。
ここでパートナー企業は重要な役割を果たします。Akamai Content Protectorを活用し、有益なウェブトラフィックは通しつつ、悪質なスクレイピング攻撃を特定・ブロックすることで、顧客の知的財産、収益、サイトパフォーマンスの保護を支援できるからです。
ブランドコンテンツを正確に提示するだけでなく、スクレイパーがアクセスしやすい状態を作ることは、今やビジネスの最優先事項です。これは、ルーティングソリューション（Akamai EdgeWorkersやAkamai Global Traffic Managementなど）やウェブパフォーマンスの最適化、そしてScrunchのようなベンダーを通じて構築されるエージェントフレンドリーなサイト設計を組み合わせることで実現可能です。
AI成熟度カーブ：「適応・防御・拡張」のステップ
この変革をナビゲートするため、パートナーは「適応（Adapt）、防御（Protect）、拡張（Extend）」という3段階の成熟度カーブを活用できます。このフレームワークは、初期の認知段階から、AIを駆使した高度な成長へと進むためのロードマップを提供します。
自動トラフィックの急増に適応する：誰がサイトを訪れているかを把握し、ボットと人間のトラフィックの基準（ベースライン）を確立することに注力します。
新しいAIアタックサーフェスを防御する：新しいAIインターフェースにガードレールを実装し、拡大するアタックサーフェスを保護します。
中央集権型クラウドを超えてワークロードを拡張する：分散型のマルチクラウド環境にAIワークロードをデプロイし、ビジネスを成長させます。
1. 自動トラフィックの急増に適応する
最初のステップは、現在のデジタル環境を可視化することです。Akamai Bot Managerを使用すると、どのようなボットがサイトに来ているか、そしてさらに重要な「その意図は何か」を特定できます。この可視性により、マーケティングチームはトラフィックが人間からエージェントへとどのようにシフトしているかを正確に把握できます。
これらのトラフィックフローを適切に管理することで、企業は単にアクセスをブロックするのではなく、ボットの運用者と協力してコンテンツを収益化する道を探ることができます。この戦略的な管理こそが、自動化が進む世界においてブランドの評判と収益を守る鍵となります。
2. 新しいAIアタックサーフェスを防御する
企業がチャットインターフェースを導入すると、プロンプトの悪用や不正なデータアクセスといった新たなリスクが生じます。Akamai Firewall for AIは、これらの対話にガードレールを提供し、アプリケーションが意図しない動作をさせられるのを防ぐように設計されています。
ユーザーインターフェースだけでなく、基盤となるデータとワークロードの保護も極めて重要です。Akamai Guardicore Segmentationは、プラットフォーム全体のワークロードを検出して保護する機能を提供します。これにより、新しいアプリやAPIによってアタックサーフェスが拡大しても、組織の最も重要な資産を安全に保つことができます。
3. 中央集権型クラウドを超えてワークロードを拡張する
最終段階は、パフォーマンスの向上とプライバシー維持のために、AIワークロードを中央集権型クラウドから分散させることです。2027年までに、エンタープライズAIワークロードの50%が従来の中央集権的な環境以外にデプロイされると予測されています。Akamaiの分散型クラウドは、こうした高スループットで低レイテンシなアプリケーションをユーザーの近くで実行するために必要なインフラを提供します。
この移行により、企業はリアルタイムのレスポンスを維持しながら、エージェントやデータパイプラインをスケールさせることができます。エッジのGPUで加速されたコンピューティングの活用は、次世代AIアプリケーションにおける主要な差別化要因になりつつあります。
Akamai Inference Cloudによるエッジの強化
Akamai Inference Cloudは、AI推論アプリケーションをグローバルにスケーリングするために構築されたプラットフォームです。AkamaiはNVIDIAとの提携を通じて、ネットワーク全体に最新のBlackwell GPUを展開しています。これにより、従来のハイパースケーラーでは十分なサービスが提供されていなかった地域でも、企業は高性能なコンピューティングを利用できるようになります。
この計算能力とエッジセキュリティを組み合わせることで、高速かつ安全なエージェント型ワークフローを構築できます。このアーキテクチャは、リアルタイム処理と膨大なデータスループットを必要とするあらゆるアプリケーションに不可欠です。
パブリッシャーのジレンマ：AI時代におけるコンテンツ収益化
AI検索パターンの変化による影響を最初に受けるのは、多くの場合パブリッシャー（メディア企業）です。多くのパブリッシャーが、従来の「クロール禁止」の指示を無視するLLMクローラーの対応に苦慮しています。これに対処するため、Akamai はTollBitやSkyfireといった専門プロバイダーと提携しました。
これらのパートナーシップにより、パブリッシャーは自社コンテンツへのアクセスに対する収益化をプログラムで交渉できるようになります。「適切に支払いを求める」技術的な仕組みが整うことで、コンテンツクリエイターは、自身のデータが次世代LLMの学習に利用される際に正当な対価を得ることが可能になります。
Scrunchを利用したLLM最適化へのアプローチ
自身のコンテンツをAI検索で正しく表示させるのは複雑なタスクであり、従来の検索エンジン最適化（SEO）以上の取り組みが求められます。Akamai とScrunchの連携により、企業はLLMのスクレイパーに対して、優先的に表示させたい情報を制御できます。これにより、最新の価格、商品のスタイル、ブログの更新内容などが、ゼロクリック検索の結果に確実に反映されるようになります。
このサービスは、AIオーディエンス特有のニーズに焦点を当てることで、既存のAkamai CDNやボット管理の戦略を補完します。これにより、単なる「技術的なセキュリティの議論」を、「収益の保護」というビジネス中心の議論へと昇華させることができます。
コンサルティング提案がもたらすパートナーの競争優位性
AIの進化スピードが速いからこそ、課題解決型のコンサルティング提案がかつてないほど重要になっています。成功するパートナー企業とは、顧客が複雑なアーキテクチャ上の意思決定を行う際に、適切な文脈と専門知識を提供できる存在です。Akamai は、製品の導入や設定をより容易にすることでこれを支援し、パートナーが付加価値の高いサービス提供に集中できるよう後押ししています。
新しいセキュリティルールの推奨やアタックサーフェスのレポート提供といったサービスは、顧客との長期的な信頼関係を築きます。また、従来のクラウドネイティブなセキュリティツールでは不十分になりがちなマルチクラウド戦略においても、パートナーは確かな指針を示すことができます。
TrafficPeakによる大規模なオブザーバビリティの実現
マルチクラウド環境においては、オブザーバビリティ（可観測性）を単一のインターフェースで管理することが極めて重要です。TrafficPeakを使用すると、複数のCDNやSIEMのログを統合プラットフォームにストリーミングできます。それによってパートナーは独自のダッシュボードを構築し、トラフィックの急増やボットのイベント、収益化のトレンドを顧客が視覚化できるよう支援できます。
このレベルの可視性は、AIがビジネスにどのような影響を与えているかをリアルタイムで把握するために不可欠です。これにより、技術インフラをビジネス目標に合致させるための、データドリブンな提案が可能になります。
マルチクラウドとソブリンな未来への備え
プライバシーへの懸念や地域的な規制が強まるにつれ、ソブリンクラウドやオルタナティブクラウドへの需要が増加しています。Akamai は、クラウド機能を拡張し、Model Context Protocol（MCP）サーバーの戦略を策定することで、この需要に応えています。これらのサーバーにより、企業は安全なエージェント型のユースケースをAkamaiの分散プラットフォーム上に直接構築できるようになります。
この進化により、顧客が中央集権的なハイパースケーラーから移行する際にも、コンピューティングとセキュリティの両面で信頼できるパートナーを確保できます。目標は、すべてのクラウドにおいて一貫した管理体験を提供することです。
2026年の絶対条件：セキュリティとコンプライアンス
AIは新たなフロンティアですが、従来のセキュリティが依然として信頼の基盤であることに変わりはありません。これには、暗号化規格の最新状態を維持し、来たる量子コンピューティング優位性の時代に備えることも含まれます。Akamai は、グローバルなデータシグナルに基づいて推奨事項を提示する、AI駆動型の統合プラットフォームへの投資を続けています。
Okta、Ping Identity、Microsoftなどの主要なアイデンティティプロバイダーと連携することで、Akamai はアクセスセキュリティをシームレスに維持できるよう支援します。これらの絶対条件（テーブルステークス）は、AIアプリケーションを収益化し、スケールさせようとするすべてのビジネスにとって不可欠です。
パートナー向けのリソースと次のステップ
パートナーの方々がこれらのコンサルティングを主導できるよう、Akamai はデベロッパー・アドボカシー・プログラムを大幅に拡充しています。今後、MCPやクラウド開発に焦点を当てたハンズオンラボ、GitHubサンプル、解説動画などをさらに増やす予定です。また、今年のGTCやRSACカンファレンスでの重要な発表にもご注目ください。
Akamai Partner Portalは、パートナーの皆様のAIジャーニーをサポートする新しいコンテンツやソートリーダーシップによって刷新されました。この変化し続ける環境に対して万能なアプローチはありませんが、適切なツールを活用することで、顧客のビジネスを成功へと導くことができるはずです。
AIとビジネスの未来についてさらに詳しく
本記事の内容をさらに深掘りしたい方は、Akamai Partner Champions ポッドキャストのフルエピソードもぜひご覧ください。Ari Weil とホストの Nick Watkins が、エージェンティック AI、GEO、分散型クラウドの未来について詳しく語っています。
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