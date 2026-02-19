2025年はテクノロジーにとって衝撃的な1年でした。2026年はその真価が問われる年になります。あらゆる業界の組織がAIの実験段階を終え、そのポテンシャルを具体的なビジネス成果へと転換する方法を積極的に模索しています。

この移行期は、顧客のデジタル体験を管理・保護するITプロバイダーにとって、新たな課題とチャンスを生み出しています。デジタル環境が従来のリンクベースの構造から、インテント（意図）駆動型のインターフェースへと移行する中、顧客のビジネス戦略を根底から支えるパートナー企業の役割はかつてないほど重要になっています。