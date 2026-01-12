AI Pulse：AI ボットとエージェントが 2026 年に与える影響

AI Pulse へようこそ。このブログシリーズでは、Akamai ネットワークにおける AI ボットトラフィックに関する知見を詳しく説明しています。これは 2026年最初の投稿ですが、過去 12 か月間に AI ボットトラフィックを追跡した結果、2025 年に状況が急速に変化したことが明らかになりました。

この記事では、2025 年に Akamai の AI Pulse シリーズがカバーした AI トラフィックの急増を振り返り、AI ボットがユーザーの代わりに行動できるエージェントへと進化する中で、その意味を探っていきます。また、これらのトレンドが 2026 年に企業のエージェンティックコマースとデジタル体験をどのように形成するかについての当社チームの予測も共有しています。

AI Pulse に関する以前の投稿を見逃した方は、ぜひご確認ください。