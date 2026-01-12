AI Pulse：AI ボットとエージェントが 2026 年に与える影響

Emily Lyons と Rob Lester による追加解説
AI Pulse へようこそ。このブログシリーズでは、Akamai ネットワークにおける AI ボットトラフィックに関する知見を詳しく説明しています。これは 2026年最初の投稿ですが、過去 12 か月間に AI ボットトラフィックを追跡した結果、2025 年に状況が急速に変化したことが明らかになりました。
この記事では、2025 年に Akamai の AI Pulse シリーズがカバーした AI トラフィックの急増を振り返り、AI ボットがユーザーの代わりに行動できるエージェントへと進化する中で、その意味を探っていきます。また、これらのトレンドが 2026 年に企業のエージェンティックコマースとデジタル体験をどのように形成するかについての当社チームの予測も共有しています。
AI Pulse に関する以前の投稿を見逃した方は、ぜひご確認ください。
2025 年の AI ボットトラフィックの傾向を振り返る
2025 年には、Akamai ネットワーク全体の AI ボットトラフィックが急増しました。Akamai が追跡を開始してから 300% 以上増加しています。当社の AI ボットカテゴリー全体で、AI トレーニングクローラーは引き続き AI ボットアクティビティの最大のシェアを占め、年間の大半で比較的安定していました（図1）。
2025 年後半になると、少し変化が起きていることに気づきました。第 3 四半期には AI フェッチャーと AI 検索クローラーが顕著に増加しており、AI が生成したコンテンツのダウンストリーム消費と使用が拡大していることが示唆されます（図 2 左）。より多くのユーザーが、日常的なオンライン作業や検索を支援する AI ツールの使用に慣れていくにつれ、この傾向は今後も続くと考えていました。
しかし、第 4 四半期には、AI フェッチャーと検索クローラーからのトラフィックが減少し、AI トレーニングクローラーのトラフィックが急激に加速したことで、この勢いは変化しました（図 2 右）。
このような急速な変化は、継続的な最適化、進化するモデルアーキテクチャ、使用パターンの変化によって形成された状況を反映しており、2026 年に AI ボットトラフィックがどのような形をとるかを見据える上で重要な手がかりを提供します。
2026 年のエージェンティックコマースとデジタル体験に関するAkamai の予測
2026 年の予測には、次のようなものがあります。
AI は、情報が過負荷になる領域で引き続きフィルターとして機能する
AI 最適化が不可欠
エージェンティックコマースは許可制となる
ブロック行為は競争上の不利な立場へと移行する
AI は、情報が過負荷になる領域で引き続きフィルターとして機能する
現在、旅行、小売、メディア業界は、AI ボットトラフィックの観点で最大かつ急速に成長している業界です（図 3）。
これらの業界の企業は、在庫の追加と更新、新しいコンテンツの共有、リアルタイムでの動的な価格調整を常に行っています。その結果、AI ボットは、モデルトレーニングやライブ応答のいずれの場合でも、これらのサイトに繰り返しアクセスして、データの正確性を維持する必要があります。
この変化は、AI ボットアクティビティが継続的に増加していることを示唆しており、ボットはこれらの業界の企業全体でデータを集約、フィルタリング、運用するための重要なレイヤーとして機能することがますます増えています。
AI 最適化が不可欠
AI ボットとエージェントは、必要とされる場所に移動します。寛容な緩和対策、AI に焦点を当てたコンテンツ最適化、そして差別化された高品質なコンテンツは、すでにインバウンド AI リクエストの最も強力な推進要因であることが実証されています。ボットが探しているコンテンツを簡単に見つけたり、アクセスしたり、解釈したりできない場合、ボットはそのまま移動します。
データでは、これが明確に示されています。すべての顧客で、AI ボットトラフィックは大幅に増加し、1 日あたり 1 億 8,500 万リクエスト（1.42 倍）増加しました。AI ボットトラフィックに関して当社の上位 20 社の顧客のうち、増加率はさらに顕著で、1 日あたり2 億 300 万件のリクエストが増加しています（1.25 倍、図 4）。
これらの主要顧客は、AI ボットのトラフィック全体において過大な割合を占めており、12 月の AI ボット増加の大部分を牽引しました。これにより2026年に向けた明確な兆候がさらに強まりました。AI ボットは、アクセス可能で最適化され、AI の消費に合わせて明示的に設計された目的地をますます好むようになるでしょう。
奇妙なことに、エージェンティック AI ボットのトラフィックは減少しています。
小売企業が依然として主要な推進要因である一方で、2025 年のサイバーウィーク以降、ほぼすべての業界においてエージェンティックアクティビティが減少しています（図 5）。
この変化は、エンドユーザーが実験から実際のエージェンティックの使用に移行していることを示唆しています。一方で、多くのサイト所有者は、エージェントが必要とする特異性を提供できていません。エージェンティックコンシューマー AI の可能性は、正確で構造化されたアクセス可能な情報と密接に結びついており、それがなければ、エージェントは離脱し続けます。
例：詳細を正しく把握できていない
この課題は、AI エージェントが実際のショッピングシナリオでどのように行動するかを見ると明らかになります。例えば、特定のサイズ（145cm）の女児用スキー板のお得な価格を探す場合、PerplexityのCometブラウザーのような AI 搭載ツールは入力ミスを適切に処理し、関連する選択肢を表示できます（図6〜7）。
しかし、関連性だけでは不十分です。提案されたサイトに、実際に購入可能なサイズが指定されていない場合、すぐに考慮されなくなります（図 8）。
詳細情報を正しく把握しなければ、エージェントに「今すぐ購入」するように伝えることはできません。これは、フルフィルメントオプション、価格の正確さ、ロイヤルティプログラムなど、基本的な製品属性をはるかに超えています。エージェンティック AI は今後も制約を受けることになりますが、AI ベンダーによって制約を受けることはありません。むしろ、企業が正確で構造化された、実用的なデータをどれだけ適切に公開できるかが、その進歩を左右するでしょう。少数の早期導入企業がページと API をマークアップし、真のエージェンティックユースケースを実現します。これにより、AI エージェントがそれらのサイトを優先するようになり、先行者優位性を獲得し、好循環が生まれます。
他の企業にとっては、規模や可用性の不一致といった従来の問題が、エージェンティック時代においては致命的な欠点となります。「なぜ AI エージェントは競合他社ばかりを選ぶのか？」という疑問が頻繁に聞かれるようになり、それが急速な変化を迫る要因となるでしょう。後から見れば、2025 年に AI トラフィックをブロックしようとした試みは、時代遅れに感じられることでしょう。
2026年には、（たとえそれがイネーブルメント、最適化、アクセシビリティ、いずれの観点で捉えられようとも）AI 導入の準備は、避けられないものとなるでしょう。
エージェンティックコマースは許可制となる
2026 年には、エージェンティックコマースは、信頼と許可が明確に確立されている場合にのみスケーリングされます。制限要因となるのは AI の能力ではなく、エージェントが誰を代表し何を許可されているかを、事業者が検証できるかどうかです。
そのため、Visa の Trusted Agent Protocol や Skyfire の Know Your Agent などの業界の取り組みは、より広範なエージェント検証やアイデンティティフレームワークと組み合わせることで、エージェントベースのトランザクションの基盤となるでしょう。
大手企業は、エージェントを匿名の自動化として扱うのではなく、明示的な検証、差別化されたアクセス、明確に定義されたエンゲージメントルールを必要とする新たな参加者として認識します。エージェンティックコマースは、これらの信号が存在する環境で最初に出現します。
ブロック行為は競争上の不利な立場へと移行する
2025 年には、多くのチームが AI トラフィックがビジネスにとって実際に何を意味するのかを把握する間、慎重に対応することは理にかなっていました。しかし、2026 年に向けては、この考え方は次第に不利に働くようになるでしょう。
AI エージェントが商品検索、おすすめ、購入決定に影響を与えることが増えているため、AI エージェントを完全にブロックすることは、意思決定の進み方から自らを排除することを意味します。より賢明なアプローチは、一律的なブロックから選択的なアクセスへと移行し、AI トラフィックを、その背後にいる主体や目的に基づいて異なる扱いをするということです。
過去 6 か月間を振り返ると、Akamai のお客様全体で緩和が強化されている一方で、特定の AI ボットについては完全な遮断以外の対応策を明確に選択する動きが見られます（図 9 および 10 ）。目的は AI を排除することではなく、対話の一部であり続けながら制御を維持することにあります。
ではその重要性とは
AI が Web とやり取りする方法は、オンラインでの可視性、選択肢、価値が創出される方法を根本的に変えつつあります。エージェントが情報のフィルタリングやユーザーの代理としてより大きな役割を果たすようになると、企業は曖昧さを排除する余地がはるかに少なくなります。AI が容易に理解し、信頼し、行動に移せるかどうかが、単に存在感を示すことや目立つことよりも重要になってきます。
2026 年には、エージェントとの相互作用を最初から設計し、AI トラフィックを回避すべきものではなく形成し導くものとして捉える組織に優位性が移るでしょう。こうした企業がエージェントの行き先や選択に影響を与える一方、他の企業は、もはや制御できない結果に反応する立場に追い込まれるでしょう。
さらに詳しく
Akamai を活用して AI ボットトラフィックを管理する方法の詳細については、ボットおよび不正利用防止ソリューションをご覧いただくか、エキスパートに直接お問い合わせください。
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