従来のDDoS防御のほとんどは、レートベースやボリュームベースの検知に依存しており、多くの場合、静的しきい値で設定され、フォールス・ポジティブ（誤検知）の影響を受けやすいです。一方、AkamaiのBehavioral DDoS Engineはトラフィックパターンを継続的に学習し、攻撃をリアルタイムで特定して緩和しながら、正当なトラフィックの阻害を最小限に抑えられるようにします。

機械学習を使用して異常を監視することで、通常の急増（口コミでの情報拡散に起因するイベントなど）と高度なDDoS攻撃を区別できるため、手動操作なしで正確な事前対応型の保護を実現できます。この適応型アプローチは、複雑な脅威に対するより効果的な防御を提供します。

ふるまい分析には以下が含まれます。