Akamai、AI 検索に対応するAI Brand Presenceを発表

AI検索およびAIエージェントのトラフィック向けにブランドコンテンツを最適化

Akamaiは自社サイトに先行導入し、引用が85%、ブランドプレゼンスが364%向上

AIボットのトラフィックが前年比で300%以上増加

AIを活用してインターネットの検索や閲覧を行うユーザーが増える中、Akamai（NASDAQ：AKAM）は、企業が自社のコンテンツをAI検索やAIトラフィック向けに最適化できるよう支援するAI Brand Presenceを発表しました。AI Brand Presenceは、WebサイトのコンテンツをLLM検索やAIエージェント向けに自動変換するとともに、ボットアクティビティの監視や、エッジでのセキュリティを提供します。

現在、消費者は直接Webサイトにアクセスするのではなく、AIで生成された検索による回答を通じてブランドと関わることが増えています。このAIの仲介により、人による企業Webサイトへの訪問数は減少する一方で、ボットのアクセスは増加しています。Akamaiでは最近、AIボットのトラフィックが前年比でが300%以上増加していることを確認しました。さらに、別の調査によると、検索の約60%がクリックなしで終了している（ゼロクリック検索）ことが明らかになりました。インターネットの利用行動におけるこのような大きな変化は、長年にわたり確立されてきたマーケティングファネルを変化させ、LLMが取得・共有する情報の正確性と可視性に関する新たなリスクを生み出しています。

AkamaiのSecurity Strategy担当CTOであるPatrick Sullivanは「20年間にわたってデジタル戦略を支えてきた前提が、今まさに崩れつつあります。私たちは、人間主導の検索から機械を介した情報発見への移行という、デジタルの歴史において最も重要な変化を目の当たりにしているのです」「企業やブランドは、デジタル空間で “見えなくなってしまう” リスクに直面しています。顧客が信頼するAIモデルにとって、信頼できる一次情報源にならなければ、その企業は、実質的に存在しないようなものです」と述べています。

AI主導のWebに特化して設計

Akamai AI Brand Presenceは、次の2つのコア機能で構成されています。

AI向けに最適化されたコンテキスト配信： AI Brand Presenceは、Webサイトの情報をAIが容易に理解できる形式に変換します。このプロセスはバックグラウンドで自動的に実行されます。バックエンド（オリジナルのウェブサイトのコンテンツ）の更新は不要で、人間のユーザー体験にも影響しません。

AI Brand Presenceは、Webサイトの情報をAIが容易に理解できる形式に変換します。このプロセスはバックグラウンドで自動的に実行されます。バックエンド（オリジナルのウェブサイトのコンテンツ）の更新は不要で、人間のユーザー体験にも影響しません。 可視化とインサイト：単一のダッシュボードで、どのAIモデルがサイトにアクセスし、どのコンテンツを使用しているか把握できます。さらに、これらのAIインタラクションが実際のトラフィックや顧客のエンゲージメントにどのように影響するかを追跡できます。

これらの機能を組み合わせることで、企業やブランドは、AIファーストのデジタルプレゼンスを構築し、コマースをはじめとするあらゆる分野で、ユーザーのAIを介した検索、意思決定、取引などの行動変化に対応できるようになります。このアプローチは、生成エンジン最適化（GEO）と呼ばれます。

マーケティングチームとデジタルチームにもたらす成果

Akamai AI Brand Presenceにより、企業は次のことが可能になります。

AIプラットフォームが、自社のブランド、製品、メッセージを正確に表現する

AIによって生成された回答と推奨事項の可視性を高める

AIシステムがコンテンツとどのように相互作用し、トラフィックに影響を与えるかを理解する

リアルタイムのAI消費パターンに基づいてコンテンツ戦略を調整する

AIエコシステム全体でコンテンツの表示方法と表示場所を制御する

従来の最適化アプローチとは異なり、AI Brand Presenceはエッジで動作するため、バックエンドの変更を必要とせず、既存のワークフローや人間のユーザー体験を妨げることなく、コンテンツ配信をリアルタイムで調整できます。

ブランドストーリーの主導権を握る

AkamaiはAI Brand Presenceの最初の導入企業として、自社のグローバルWebサイトで本テクノロジーのパイロット運用を実施しました。Akamaiは、人間が利用するサイトと並行してAI対応バージョンのサイトを運用することで、AIが情報をより簡単に処理できるようになり、膨大なデータ負荷を99%削減しました。従来型の検索からの移行は、即座に成果として現れました。ブランド名が検索に含まれていない一般検索においても、引用数は85%増加し、ブランドプレゼンスは364%も向上しました。ChatGPT単体でみると、Akamaiのプレゼンスは競合他社と比較して133%向上しました。これは、LLMがブランドをどのように見ているかを積極的に管理することが、適切なメッセージを顧客に確実に届ける上で重要であることを示しています。

AkamaiのChief Marketing OfficerであるKim Salem-Jacksonは「マーケターとして、AIへのシフトを傍観している余裕はありません。私たちは、自ら望む変化を主導する必要があります。私たちは何年もかけてブランドを構築してきましたが、AIモデルがどのようにコンテンツを検索して共有するかを示す情報がなければ、自社の評判の制御を断念することになります」「この技術を自社サイトで最初に検証することで、企業がブランドストーリーの主導権を取り戻せることを証明できました。優れたWebサイトの基準は変化しました。人間に対して優れたユーザー体験を提供するだけでなく、AIが信頼して回答に使用する情報源になるよう、サイトをAIの理解と検索に合わせて最適化する必要があります。AI Brand Presenceを導入することで、マーケターはデジタルアイデンティティを確立するための鍵を再び取り戻し、ブランドが常に適切に表示されるようになります」と述べています。

AIエージェント時代に向けて

AI Brand Presenceは、Akamaiのより幅広い戦略に基づいて構築されており、自律型エージェントがますますユーザーに代わって行動するようになる、AIエコシステムの進化をサポートしています。AIに最適化された配信とAIトラフィックの深い可視性を組み合わせることで、Akamaiはこれらの新たなインタラクションにおけるブランドの表現方法をより深く理解し、影響を与えることを可能にします。

Akamai AI Brand Presenceは、北米の一部のお客様を皮切りに、LA版として段階的に提供を開始します。

詳細については、https://www.akamai.com/ja/products/ai-brand-presenceをご覧ください。