カタログ通販の老舗として女性を中心に人気を誇るニッセンは、インターネット通販事業にも注力しています。ニッセンオンラインWebサイトを中心に、プラスサイズ・ブランド・ファッション専門のオンラインモールや、さまざまな他社のオンラインモール内に設置されたマルチブランドストアの運営など、独自のサービスラインナップを展開しています。

ニッセンの理念は、買い物客のひとりひとりが思い描く「あったらいいな」と思うものを、想像以上に優れた形で実現することです。買い物客への驚きや満足感の提供をめざしています。そのため、高品質のオンラインショッピング体験やサービスの提供に妥協はありません。



「当社は、ミッション、ビジョン、価値を維持するために、積極的にIT対策に取り組んでいます。もちろん、安定したインフラの構築と運用をめざしていますが、お客様に価値を提供するために、早い段階から「積極的なIT」戦略にも力を入れています」と、ニッセンホールディングスIT戦略推進本部の加藤雄一氏は述べています。



eコマースサイトのパフォーマンスは、オンラインショッピングの非常に重要な部分です。スムーズに製品を閲覧・購入できなければ、ユーザーはすぐに競合サイトを選んでしまいます。そのため、ニッセンでは早い段階からAkamai Cloudを活用して、eコマースサイトのパフォーマンスの維持・向上をめざしました。近年、ユーザーデータの保護は、サービスプロバイダーの責任と考えられるようになっています。そこで、ニッセンはAkamaiのセキュリティソリューションを積極的に活用して、サービスの安全性を向上させています。



しかし、同社が最初にオンラインショッピング事業を開始して以来、Webテクノロジーとデバイス環境は劇的に変化し進化しています。特に重要なのは、個人の好みや活動に合わせたパーソナライズを重視することです。CDNテクノロジーには、ユーザーの近くのネットワークのエッジに静的コンテンツデータをキャッシュすることで、高速にWebページを読み込めるという利点があります。一方、パーソナライゼーションテクノロジーはユーザーの属性や購入履歴に基づいてコンテンツを動的に表示できますが、頻繁なAPI処理が必要になるという課題もありました。



「APIコールの増加に伴うページ表示のパフォーマンスと読み込みの問題を解決する必要がありました。当社は非常に多くの製品を取り扱っており、お客様ごとの推薦商品などの機能などにより、APIリクエストに含まれるクエリーのパターンが非常に複雑になり、CDNのキャッシュヒット率に課題が生じていました。非常に多様なAPIリクエストがオリジンサーバーに大きな負荷をかけていたため、ネットワークのエッジ側に処理を効率的にオフロードする方法を模索していました」と、経営推進本部IT戦略推進部の新居宏紀氏は述べています。



この問題を解決する方法として、エッジ・コンピューティング・テクノロジーの検討が始まりました。クエリーに含まれている製品コード要素をエッジ処理で解析して保存できれば、キャッシュヒット率が大幅に向上して、オリジンサーバーの負荷が軽減されるため、コストを削減できユーザー体験は向上します。



Akamaiは、EdgeWorkersによるエッジサーバー上でのカスタムロジックの実装と、EdgeKVによるエッジ上でのキーバリュー・ストア・データベースの実行が可能なサーバーレス・エッジ・コンピューティングを提供しています。



加藤氏を始めとするニッセンのスタッフは、長年Akamaiのサービスを信頼するユーザーでした。そのため、EdgeWorkersとEdgeKVを実装することにしたのです。もう1つの重要な理由は、フロントエンドのエンジニアが使い慣れた言語であるJavaScriptでコーディングできるということです。つまり、すでに社内にあるスキルを活用できたのです。



「Akamaiの高品質なサービスを手放すことはできませんでした。当社は長年にわたりAkamaiのサポートを受けています。ニッセンオンラインがどのように機能するかを理解しており、継続して正確なアドバイスとテクニカルサポートを提供してくれています」と、加藤氏は述べています。