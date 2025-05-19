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John Natale

Global Content Marketing Manager

존 나탈레는 Akamai의 글로벌 콘텐츠 마케팅 매니저입니다.

존 나탈레(John Natale)의 게시글

컴플라이언스 인사이트: 측면 이동을 차단하고 권한 확인을 강화하는 방법

May 19, 2025John Natale

측면 이동이 발생하기 전에 차단하세요. 계층형 보안, 마이크로세그멘테이션, 스마트 API 보호를 통해 보안 컴플라이언스 규정을 충족하는 방법을 알아보세요.

블로그 읽기

계층형 보안 조치로 규제 컴플라이언스 강화

May 02, 2025John Natale

계층형 방어 체계가 기업의 규제 컴플라이언스를 강화하고 공격자의 이동 범위를 제한하는 데 어떤 도움을 제공하는지 확인하세요.

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ITSM, SIEM, SOAR을 사용해 API 공격을 해결하는 방법

October 08, 2024John Natale

ITSM, SIEM, SOAR에 대한 정보와 이를 사용해 API 공격을 탐지하고, 분석하고, 해결하는 방법을 알아보세요.

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퍼징만으로는 API의 보안 문제를 테스트하기에 충분하지 않은 이유

October 03, 2024John Natale

API 테스트 모범 사례에 대해 알아보고 API 보안이 필요한 기업에서 퍼징이 한계가 있는 이유를 알아보세요.

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의심스러운 API 트래픽을 탐지하는 방법

September 10, 2024John Natale

의심스러운 API 트래픽을 선제적으로 모니터링하고 탐지해 잠재적으로 심각한 보안 인시던트로부터 기업을 보호하는 방법을 알아보세요.

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API 검색으로 API 확산을 줄이는 방법

September 09, 2024John Natale

API 검색으로 API를 식별하고, 분류하고, 관리해 API 확산을 줄이는 방법을 알아보세요.

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API 검색이 필요한 5가지 이유

September 05, 2024John Natale

API 검색이 API 보안 체계를 강화하는 첫 번째 단계인 이유를 알아보세요.

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PCI DSS v4.0 API 보안 컴플라이언스를 위한 모범 사례

August 30, 2024John Natale

PCI DSS v4.0의 API 관련 보안 요구사항을 준수하는 모범 사례를 알아보세요.

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API 보안을 컴플라이언스에 포함하기: 주목해야 할 여섯 가지 사례

August 21, 2024John Natale

여섯 가지 주요 규정 및 프레임워크에서 API 관련 요구사항을 충족해 기업을 더 잘 보호하는 방법을 알아보세요.

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